Hacen llamado a no temerle a las vacunas

Entre el 24 y 30 de abril se celebra ‘La Semana Mundial de la Inmunización’ con el fin de promover el uso adecuado de las vacunas y proteger la morbilidad de personas de todas las edades.

A partir de esto Emermédica quiere aclarar los principales mitos de la vacunación, que existen por cierto desconocimiento y conjeturas falsas del tema.



La doctora María Clemencia Lozano Lesmes, directora médica de Emermédica aclara que el mito de que las vacunas producen más daños que beneficios es completamente falsa, pues son sustancias previamente probadas, utilizadas y seguras, demostrando que hay mayores beneficios que riesgos y aunque probablemente se pueden presentar efectos secundarios asociados a la vacuna, su probabilidad es bastante baja y la severidad insignificante respecto al beneficio de la vacuna.



Falsa, también, es la afirmación de que mantener buenas condiciones de higiene y saneamiento hará desaparecer enfermedades y así la vacunación no será necesaria, pues aunque una higiene adecuada puede protegerlo de enfermedades infecciosas, muchas de ellas se pueden propagar independiente de esto y de no ser por la vacunación, enfermedades como la poliomielitis y el sarampión reaparecerían rápidamente.



Uno de los mitos más fuertes en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia, es que las vacunas causan autismo, hecho completamente falso, pues no existe sustento sólido o información de tipo científico que respalde esta teoría.

Piden acercarse a los puntos de vacunación Foto: Infografía Emermédica

Emermédica quiere resaltar que Colombia cuenta con un plan ampliado de inmunización en el que podrá encontrar de manera sencilla la información de que vacunas se requieren para las diferentes edades de los niños, asi como también madres gestantes, adultos mayores, entre otros.



Finalmente la invitación es para que todas las personas hagan uso de los planes de vacunación que entidades gubernamentales prestan y están al servicio de quien lo requiere y necesite y resaltar que para lograr un índice más alto de protección es necesario que las personas no paren de forma arbitraria el esquema de vacunación contra lo que se esté protegiendo, pues deben terminar las dosis que se les ha formulado.