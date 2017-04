Los nueve ‘Pecados y calvarios’ que agobian a caleños

La violencia en casa, los robos de celulares y los tropiezos en el sistema masivo de transporte están entre las penurias diarias más reportadas por los caleños.

Eso en medio de una ciudad que arremete contra sus ríos y espacios públicos, mientras que los afanes de apariencia estética llegan a ser mortales en ‘cirugías’ no idóneas.



La Iglesia, aparte de esos dolores de cabeza cotidianos, advierte que le preocupa el abandono que sufren la niñez y la juventud, de tal modo, que corren el riesgo de ser objeto de quienes ejercen el mal, el microtráfico y la violencia. En ese sentido mantiene el llamado a las familias para que niños y jóvenes aprendan a construir y no destruir.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, al darle un saludo y pedirle excusas al exarquero de fútbol Alexis Viera, por los atracos en su contra en 2015 y a su esposa esta semana en el sur de la ciudad, admite que el robo callejero acosa a la comunidad, aunque destaca que se han reducido otros delitos como el homicidio. En su opinión, “no se debe dar papaya y no se trata de decirlo por decirlo, se trata de hacerles la vida más difícil a los ladrones”.

La intolerancia tiene extremos como el sábado, cuando una riña trágica se inició por la caída de una bandeja con empanadas FACEBOOK

TWITTER

Los esfuerzos por despertar el civismo y la solidaridad están en iniciativas como el Banco de Alimentos de Cali, al frente del cual, el padre Óscar de la Vega, destaca los 40.000 almuerzos que se sirven cada día en ancianatos, fundaciones y comedores comunitarios.



En Cali se estima que un 8 por ciento de caleños pasa hambre. El secretario de Bienestar Social local, Esaúd Urrutia, ha planteado que pueden ser unas 110.000 personas.

Caleños, en penitencia cuando se paralizan plantas de agua

Ni el municipio, ni Emcali ni la Cvc han definido las fuentes alternativas para el abastecimiento de agua, ante casi 1.000 cortes en una década por parálisis de las plantas Río Cauca y Puerto Mallarino para el 75 por ciento de población.

Varios carrotanques deben suministrar el agua a los caleños Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Se invirtieron más de 20.000 millones en dos reservorios de agua, cuya eficiencia es controvertida. A su vez, la pérdida por agua por conexiones fraudulentas y fallas alcanza el 57 por ciento. Mientras tanto, se deforestan e invaden orillas de seis ríos.

Motos, de mayor cuidado

Cada día, en Cali ocurren 18 accidentes de motocicletas. Y al menos 15 usuarios sale lesionado. Rosa Martínez, de 41 años, (foto) murió en su moto al ser arrollada por un carro pesado.

Los accidentes de motocicleta son los que más ocupan a los guardas de la ciudad Foto: Archivo EL TIEMPO

Las muertes por en estos vehículos han ido en aumento. En 2012 hubo 272; 247 en 2013; 266 en 2014; 333 en 2015 y 300 en 2016. Mientras que accidentalidad de todo tipo de vehículos baja. En 2016 hubo 15.043 y en 2015, 15.900.

Violencia de género, no da tregua

Yuli Vanessa López, de 29 años, salió de casa a la ciclovía del domingo pero en la tarde se reportó su muerte. Fue retenido su exesposo. No es el primer caso en el que se vincula a quienes han sido compañeros de víctimas.

Son muchas las marchas que se han realizado pidiendo el respeto por las femeninas Foto: Archivo EL TIEMPO

Este mes es la segunda mujer asesinada en Cali y otra en Buga. El año pasado fueron 168 muertes. Las autoridades relacionan 23 feminicidios y otros casos por intolerancia o nexos con delitos.

La lucha por un mejor MÍO

Según la encuesta de ‘Cali Cómo Vamos’, sólo el 20 por ciento de los usuarios del MÍO aprueba el servicio y un 55 por ciento está insatisfecho. Metrocali, con la llegada de Nicolás Orejuela, espera cambiar porcentajes.

Largas filas y retrasos en rutas es la queja que más tienen los caleños Foto: Largas filas y retrasos en rutas es la queja que más tienen los caleños

Un 19 por ciento de hombres y 12 de las mujeres fueron víctimas de delito. Una usuaria, en embarazo, dice que muchas veces ni a ella ni a los abuelos ni a los niños los dejan entrar o les ceden puesto.

Ojo con los árboles

La tala y poda de árboles, no pocas veces sin permiso oficial, causa más de una queja en la ciudad que ha sido reconocida por su arboledas y sus cerros. Un censo de 2016 dice que en Cali hay 296.000 árboles y 4.000 han sido intervenidos por precaución.

Los árboles caídos son los que más preocupan a los ambientalistas y a caleños en general Foto: Mario Baos / EL TIEMPO

Los inviernos golpean el tesoro natural. El Dagma atiende hasta 14 llamadas por árboles que se desploman, pero hay quienes les debilitan sus raíces y los envenenan.

Repetido drama en ‘clínicas de garaje’ y con falsos doctores

En Cali no son pocas las personas que visitan ‘clínicas de garage’ a practicarse cirugías, siendo las de los senos, las lipoesculturas, rinoplastias, y estiramientos faciales las más solicitadas, incluso, aseguran que en la mayoría de ocasiones se practican entre dos y cuatro intervenciones a la vez.

Pocas clínicas cuentan con la certificación. Las mujeres son las que más sufren con estos procedimientos mal hechos Foto: Archivo EL TIEMPO

Según los especialistas, estas intervenciones dejan problemas físicos de difícil corrección y hasta daños sicológicos causados por la decepción. En lo que va corrido del año van cinco muertes en Cali. Según cifras de Medicina Legal, en el 2016 de las 30 personas fallecidas en Colombia, 24 de estas eran mujeres.

Los prestamos ‘gota a gota’

En los estratos 1, 2 y 3, no son pocos los que han acudido a un crédito rápido con los prestamistas ‘gota a gota’, una modalidad que ya deja varios muertos.

Los prestamistas usan este tipo de recibos que a su vez sirven como cheques Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

El caso más reciente ocurrió el pasado 29 de marzo donde una mujer denunció que su casa fue incendiada por cobradores y dejó siete lesionados. Se estima que en Cali hay más de 40 firmas de préstamo, y más de 50.000 personas con este tipo de deudas.

El ‘viacrucis’ de los asaltos callejeros

Las autoridades sostienen que en el primer trimestre del año el homicidio bajó un 13 por ciento y también disminuyeron las lesiones personales, extorsión, hurto a vehículos y a residencias. Pero no se ha recuperado es la percepción de inseguridad, de acuerdo con el estudio de Cali Cómo Vamos.

Los asaltos a mano armada son los más comunes Foto: Archivo EL TIEMPO

En los barrios se ha perdido parte de ese ‘sentirse seguro’. La Secretaría de Gobierno Municipal dice que a los controles se la adiciona el trabajo con programas como el de tratamiento a pandillas y el plan ‘camaleón’ el cual, según ellos, están dando resultados.

Microtráfico, una de las ‘plagas’

Las redes del microtráfico están vistas como uno de los mayores dolores de cabeza en Cali. De acuerdo con un sondeo realizado por EL TIEMPO a través de las redes sociales, la ciudadanía se duele porque se apropian de parques o rondan en los centros educativos.

Algunas bandas se arman para poder competir en zonas de mayor venta en Cali Foto: Archivo EL TIEMPO

La Policía Metropolitana señala que está enfocada a cortar esos negocios ilícitos y este año ha desmantelado cerca de un centenar de bandas. “Es común ver consumidores, incluso, sentados en los juegos que son para el entretenimiento de los niños”, dice un testimionio.