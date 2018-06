Aunque en Nariño ganó Petro, gremios esperan el respaldo de Duque

Dirigentes gremiales de Nariño muestran un relativo optimismo frente a posibles proyectos y obras que beneficien al departamento, contando con el respaldo del presidente electo, Iván Duque.

Aunque en Nariño, los resultados en las urnas favorecieron al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, los sectores productivos en la región creen que el nuevo mandatario nacional deberá darle el mismo tratamiento que a otros departamentos del país donde ganó Duque.



Uno de los principales desafíos en Nariño está en las necesidades básicas en zonas del litoral como el agua potable y obras de infraestructura que permitan un mejor acceso y conectividad con el interior del país.



Así mismo, la situación de orden público en el departamento es otro de los retos, sobre todo, en Tumaco, también en el litoral y donde operan fuerzas ilegales al servicio del narcotráfico, disidentes de las Farc y grupos paramilitares.



Es así que el hallazgo de los tres cadáveres de los ecuatorianos que trabajaban en el periódico de ese país El comercio también genera nuevas preocupaciones. .



Para la presidenta del Comité Intergremial de Nariño, Eugenia Zarama, se trata de un buen síntoma el hecho de que el Presidente electo ya haya mantenido un primer contacto con el presidente saliente, Juan Manuel Santos.



“Independientemente de la votación que haya sacado, nosotros estamos seguros y confiamos en la buena voluntad y disposición que ha mostrado el presidente electo”, dice la dirigente gremial.



Para la también directora ejecutiva de la seccional de la Federación Nacional de Fenalco ya es tiempo que desde el Departamento de Nariño se comience a hacer propositivos, pero respetando las diferencias.



“Lastimosamente nos quedamos en el discurso de que los nariñenses somos los olvidados y marginados del país”, declara y agrega que esa postura se debe cambiar.



“A nosotros nadie nos ha olvidado, simplemente no hemos sido capaces de hacer gestión que requiere el departamento para lograr satisfacer nuestras necesidades”, recalca.



Zarama sostiene: “Nos quejamos de que los mismos con las mismas pero seguimos con los mismos y en las mismas”, reprochó la ejecutiva, quien insistió en que es el momento de cambiar el discurso, en una clara critica a la clase dirigente política de Nariño”.



Igualmente, señala que el sector privado ya está adelantando los contactos necesarios con el presidente electo a efectos de hacer realidad su próxima visita a Pasto, “para que escuche las necesidades reales de la región, pero, sobre todo, para decirle aquí estamos listos para sacar adelante a Nariño”.



“Aquí no ganó Petro, aquí ganó el inconformismo de la gente que está cansada del actual Gobierno”, sentencia la dirigente.



Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Fidel Díaz, es optimista frente al respaldo que puede tener Nariño de Iván Duque como primer mandatario de los colombianos.



“Él no tiene que ver las pequeñeces de que aquí gane y allá perdí”, opina el directivo, quien estima que pensar que el presidente electo solo va a destinar el presupuesto donde están sus amigos es una absoluta “torpeza”.



“Él como estadista se dará cuenta de que tiene un mandato legal para gobernar a todos los colombianos”, dice Díaz, quien estima que el tratamiento tiene que ser equitativo para todas las regiones del país.



“Nariño tiene una forma de comportarse electoralmente, eso no quiere decir que no sigamos siendo parte de este país”, añade.



El dirigente gremial explica las grandes potencialidades que hoy tiene Nariño, entre ellas, el talento y capacidad de su gente, pese a que califica la existencia de cultivos de uso ilícito como un grave problema regional, pero que se lo deberá resolver con el apoyo nacional e internacional.



“El Gobierno Nacional está en la obligación de cerrar las brechas que existen entre el centro del país y la periferia”, enfatiza.



