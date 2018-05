Los exoesqueletos ya se pusieron a prueba en Yumbo

Después de 18 años de permanecer en una silla de ruedas, Alexander Trujillo, a partir de un invento de ingeniería colombiana, ha vuelto a ponerse de pie y está listo para trabajar.

Esta semana, en Yumbo, comenzaron las pruebas del ‘Exoesqueleto’ diseñado por Freddy Luna, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, cuyo proyecto fue uno de los semifinalistas en América Latina del programa ‘Una Idea para Cambiar la Historia’ de History Chanell.



Por lo pronto será cuatro personas en condición de discapacidad física, en uso de silla de ruedas, quienes por medio del ‘Exoesqueleto’, no solo tendrán la posibilidad de laborar en posición de pie, sino de laborar en una reconocida empresa de calzado de la región.



“Cuando perdí la movilidad de mis piernas sentí que el mundo se me venía encima. Hoy que me pude poner en pie, gracias a la silla de ruedas diseñada por los ingenieros de Cecan Exotechno, recordé lo que es ver la vida desde un ángulo diferente, me desplacé por la fábrica y comprobé que era segura”, dijo Trujillo.

El proceso de vinculación laboral ya se inició, ahora habrá que avanzar en el diseño de equipos personalizados.



“Gracias a esta tecnología de bipedestación (posición erguida) los beneficiarios podrán estar de pie, adquirir varias posiciones y diferentes ángulos además, de facilitar su desplazamiento por el lugar de trabajo”, dijo José Alberto Tejada, director general de Cecan Exotechno, la empresa que desarrolla su tecnología.

Alexander Trujillo, 18 años en silla de ruedas, prueba esta tecnología. A su lado, Astrid Cataño, líder del Programa Superando Barreras de la secretaría de Bienestar Social de Yumbo. Foto: Cortesía alcaldía de Yumbo



“Somos la empresa más económica del mercado mundial con este tipo de tecnología y, de alguna manera, nuestro objetivo es generar accesibilidad a la comunidad, dignificar la vida, promover la inclusión de oportunidades, transformar vidas reviviendo emociones perdidas y aportar en el desarrollo del sistema de salud que encontrará en este tipo de tecnología la mejor forma de no relegar ni marginar a la población con discapacidad”, agregó Tejada.



El empresario de la industria del calzado, Rómulo Marín, es quien acompañará esta prueba piloto que agrupa tecnología, discapacidad e inclusión y empleabilidad de población en condición de discapacidad.



“Además de poner a disposición estas vacantes laborales mediante el uso del exoesqueleto, también se realizan adaptaciones a la maquinaria de la empresa con el objetivo de brindar oportunidades de inclusión laboral para la población con discapacidad”, dice el empresario.

El empresario de calzado Rómulo Marín (tercero a la derecha), dice que la inclusión de estas personas hace parte de las políticas de responsabilidad social de su empresa. Foto: Cortesía alcaldía de Yumbo



“He visto a muchas personas que han muerto por escaras, por heridas, porque no ven otro recurso a parte de estar sentado en una silla de ruedas, ahora existe y puede hacer posible que una persona cambie su calidad de vida porque podrá evitar las lesiones generadas por las posturas de estar sentado en una silla de ruedas que, paulatinamente, se convierten en degenerativas”, dijo Trujillo, beneficiario de la prueba piloto.



Esta oportunidad de integración social y laboral es resultado de una alianza entre el sector privado y público.



Astrid Cataño, líder del programa ‘Superando Barreras’ de la secretaría de Bienestar Social y Participación de Yumbo, dijo que los tres hombres y la mujer que hacen parte de este piloto fueron contactados a través de organizaciones sociales del municipio.



La idea es que el Sena los capacite y los equipos que les permite estar erguidos mientras laboran los asume la empresa de calzado, se hacen sobre medida.



“Es muy importante generar compromisos y responsabilidades voluntarias con el sector empresarial de la innovación. Ellos se han convertido, desde ahora, en unos aliados estratégicos en la promoción de la inclusión laboral desde la ‘Capital Industrial del Valle’ hacía toda Colombia, y lo más importante, seguimos cerrando las brechas que le impiden a las personas en condición de discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos y libertades”, dijo el alcalde de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano.