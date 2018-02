Los caleños ya se montan en el primer bus eléctrico del MÍO

05 de febrero 2018 , 10:45 a.m.

Siete días fueron suficientes para demostrarles a los caleños y a las directivas de Metrocali, de que el primer bus eléctrico ya es una realidad. El balance es satisfactorio y deja la posibilidad de que en un futuro más de estos buses estén por la ciudad.

El vehículo padrón MC 22162 vinculado al operador Blanco y Negro Masivo es el primer bus eléctrico que rueda por las calles de Cali, tiene capacidad para movilizar 80 pasajeros, por supuesto no requiere combustible líquido y se mueve con cargas de energía eléctrica y tiene como característica especial que no produce ruido, lo cual lo hace amigable con el medio ambiente.



El proyecto tuvo sus cimientos gracias a la empresa Creatti Labs, quien junto con Celsia y Epsa lideraron esta iniciativa que el día de hoy ya es una realidad. 'Creatti Labs' es una organización que usa la tecnología y la innovación para desarrollar soluciones de transporte, en materia de movilidad sostenible. Fueron los encargados de incorporar el motor eléctrico y el diseño al bus.



La idea se vino a cristalizar hace una semana; sin embargo fue a mediados del 2014, en el periodo del Alcalde Rodrigo Guerrero, que se empezó a hablar de renovar el sistema operativo del sistema MÍO. Uno que fuera mucho más amigable con el medio ambiente.



Con este propósito las directivas de Metrocali presentaron el 9 de junio del 2014 el primer modelo de bus eléctrico. Este modelo obtuvo una inversión total de 9.000 millones de pesos en donde entro en una etapa de prueba de seis meses cubriendo la ruta A01B, en el centro de la ciudad.



La batería de este prototipo fue construida con materiales reciclables y reutilizables. Así, desde el sistema se le apuesta a los proyectos de movilidad sostenible, que puedan reducir los impactos ambientales por contaminación atmosférica y por ruido.



Después de este periodo de prueba, durante la versión 59 de la Feria de Cali (2016), la Alcaldía presentó nuevamente el bus con varias modificaciones tecnicas. Para este nuevo periodo de prueba el bus comprendió la ruta E27, ruta que va desde la terminal Menga hasta la estación Cañaveralejo, sin pasajeros, con la finalidad de probar todas sus funciones mejoradas.



Entre sus mejoras están que puede recorrer más de 100 kilómetros con una sola carga y cuando frena, recarga sus baterías. También cuenta con un sistema de iluminación y aire acondicionado eficiente para ahorrar energía.



Todos estos análisis por fin son una realidad desde hace una semana, en el que los caleños ya montan en el primer bus eléctrico de la ciudad, 100 por ciento tecnología colombiana.



“Este prototipo de bus eléctrico es un proyecto vallecaucano, cuenta con una inversión privada que han desarrollado empresarios de la región para sacar adelante esta tecnología". Manifestó Juanita Concha Rivera, vicepresidenta de Operaciones e Infraestructura de Metro Cali.



Durante varios meses en el laboratorio de emisión de gases del SITM-MIO, ubicado en el patio y taller Calima, donde opera la empresa Blanco y Negro Masivo, al bus eléctrico se le hicieron pruebas en el dinamómetro buscando analizar el comportamiento de rodamiento. De la misma forma, se le realizó el montaje de los mecanismos de puertas, y demás elementos de seguridad como todo lo concerniente a la parte tecnológica.



"Se importaron componentes como la batería, el motor y el módulo de operación. El gran aporte de Colombia y del Valle del Cauca está en el diseño del software y el control de operación de la integración de los sistemas”, Diego Mejía Castro de Creatti Labs.



Otro gran aporte de este equipo vallecaucano fue diseñar un bus con la autonomía que requiere el sistema, por ello se hizo un diagnóstico con telemetría de los trazados, es decir se midieron todas las rutas para saber cuántos kilovatios hora se necesitaban por cada una de ellas, y al final se diseñó un bus que se aplicara de manera homogénea a cada una.



El bus eléctrico está prestando servicio alrededor de cuatro horas en la mañana y otras cuatro en la tarde por diferentes rutas, y recupera el 100% de su carga en tres horas, lo cual se hace en la noche cuando el sistema está fuera de operación. Es así como, Cali se proyecta como una ciudad amigable con el medio ambiente, en busca de alternativas de movilidad sostenible donde no se generen emisiones contaminantes, pero además que apoya las iniciativas locales para el desarrollo e innovación.



Con agrado los usuarios que se han movilizado en el bus eléctrico recibieron esta propuesta que genera menos impacto en la naturaleza. “Es una iniciativa interesante que el mismo sistema se preocupe por el medio ambiente, además hay menos contaminación, el bus es silencioso en su interior, es más cómodo y se ve la diferencia en los asientos. Estos proyectos de sostenibilidad son a los que el MIO debe seguirle apostando”, manifestó Paola Sinisterra, usuaria del MIO.



