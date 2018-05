Locos de amor, una invitación a cine de EL TIEMPO y Cineplex en Cali

La película muestra la historia de cuatro primas que viven situaciones en las que les pone la vida por amores, desamores y un sinfín de aventuras tragicómicas, con canciones interpretadas por los mismos actores. Los interesados en asistir solo deben escribir al correo eltiempocali@gmail.com con sus datos personales.

Esta película de 104 minutos, dirigida por el comunicador y cineasta peruano Frank Perez Garland y producida por Tandero. Es protagonizada por Carlos Alcántara, Vanessa Saba, Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Marco Zunino, Paul Vega, Erika Villalobos, Bruno Ascenzo y Julián Gil.



Muestra historias de un hombre descorazonado que empieza a salir con una conductora que da consejos de amor por la radio. De una mujer desesperada por ser mamá y un padre soltero, en sus cincuenta, que solo piensa en ella.



De una mujer madura que llega de Miami buscando nuevas experiencias. Y de una mujer divorciada que solo quiere divertirse y el hombre que no la ha olvidado desde que tenía 23 años. Es una comedia donde los protagonistas descubren que nunca es tarde para estar Locos de amor.



La trama matiza secuencias de diálogo, entre la comedia y el drama, con momentos donde los personajes cantan clásico de baladas (Pimpinela, Perales, Montaner, Mocedades).



Hay una dinámica de baile o coreografía, acompañados por la respectiva banda musical.



.​Los espectadores escucharán fragmentos de canciones como 'Cosas del amor', de Ana Gabriel; 'Dueño de nada', de Jose Luis Rodriguez;y la misma 'Locos de Amor', de Yordano, cantadas en tono de comedia.



Los nostálgicos escucharán 'O quizás simplemente le regale una rosa' de Leonardo Favio, 'Maldita Primavera' de Yuri, 'Solo Pienso en ti' de Guillermo Dávila, 'Yo no te pido la luna' de Daniela Romo y el infaltable tema 'Locos de Amor' de Yordano; nos harán cantar y enamorarnos.



La función será en el Multiplex Palmetto, este sábado, a las 9:45 de la mañana. Una vez se inicia la película no se permite el ingreso. Cupo limitado.