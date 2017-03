Lo mejor del fin de semana en el Valle del Cauca

Cali rinde homenaje a la mujer con variada programación. Hay concierto de la Filarmónica en Los Cristales, arte en Unicentro, tarde deportiva, teatro y pintura para toda la familia.





VIERNES



En una exposición que navega en la destrucción y desaparición de lo fugaz, el artista plástico José Olano expone ‘Sucesos temporales frágilmente perturbados’, en la sala alterna del Museo la Tertulia. La obra utiliza elementos caseros que invitan a la estabilidad humana y la catástrofe a través de una colección de piezas en el espacio.

Avenida Colombia No. 5-105 Oeste. Barrio El Peñon. Informes al teléfono 8932939 o en la página web www.museolatertulia.com



‘Amores imposibles’ llegan al teatro



A las 7:30 p.m. los actores de Presagio hacen un guiño al comportamiento privado y público de romances difíciles y relaciones que no pudieron ser, con humor, ironía e irreverencia. El director Diego Montoya adapta la literatura crítica de vanguardia entre diferentes historias. Precio: $20.000.



Carrera 23B # 4-31, barrio Granada. Teatro del Presagio. Informes al teléfono 3837365 ó celular 3003607749



Giovanna Giacometto en Solarium



Desde las 6:00 p.m. el restaurante Solárium Terraza Bar invita de manera gratuita a todas las mujeres a disfrutar de del show musical en vivo de Giovanna Giacometto, finalista de de ‘La Voz Colombia’ en 2013. La artista es reconocida por sus interpretaciones en escenarios nacionales e internacionales de clásicos como La vida es rosa ó Je ne regrette rien.



Avenida Roosevelt 36A - 41, del barrio El Templete. Para mayores informes se ha dispuesto del celular 3017061801 y la página en Facebook @solariumrestbar



SÁBADO



Cali celebra a ‘Mujeres inspiradoras’ con maratón de aeróbicos, zona para picnic, rifas, gymkana, talleres de dancehall y Bollywood, la Corporación para Recreación Popular extiende programación desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Además, hay feria de exposiciones de servicios y productos de mujeres emprendedoras, totalmente gratis.

Calle 70N No 5-21, del barrio Menga, etapa II, Parque del Amor. Informes: Teléfono 6661995



Roldanillo y Museo Rayo acogen obras de litografía y grabado



Con conversatorio gratuito del maestro Antonio Samudio sobre sus 30 pinturas en óleo, conectadas por temática y estética con la gráfica, dará la apertura a una nueva temporada en el Museo Rayo, en Roldanillo, a las 5:00 p.m. del sábado. Además, estarán exponiendo Oscar Kokoschka y Luis Franco, junto con la obra huésped de Rosemberg Sandoval titulada ‘Emberá Chami’.



Calle 8 No 8-53 de Roldanillo, Valle. Informes: Teléfono 2298623 y en la página www.museorayo.co



La Filarmónica de Cali les rinde homenaje a las mujeres



La casa Proartes honra a las mujeres con concierto gratis de la Orquesta Filarmónica de Cali, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales desde las 5:00 p.m. Dentro del programa están las obras de la música sinfónica de Mozart, Strauss, Berlioz, entre otros. Los músicos estarán dirigidos por Jorge Uribe.



Carrera 14A No 6-00, del barrio El Nacional. Mayores Informes al teléfono 8851179 o 885 1181



DOMINGO



Eventos para ellas en Unicentro



Unicentro Cali conmemora el Día de la Mujer con una exposición artística durante marzo. Los pasillos brillarán evocando las virtudes de la mujer y su papel en la sociedad. Igualmente, el centro comercial invita a disfrutar de las actividades que tiene la ciudadela comercial como cine, restaurante y compras para consentir a las visitantes.

Carrera 100 No 5 - 169, sur de Cali. Para mayor información: Teléfono 3396626 o web www.unicentro.com



El Ingenio con las voces de ellas



En el marco del Día de la Mujer, las zonas verdes del parque ‘El Ingenio’ se convierten en espacio pedagógico para enseñar sobre los derechos de las mujeres y rutas de atención, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. A este propósito se une la campaña artística y cultural como voceador de la propuesta. Hay juegos didácticos para la familia.



Entre calle 14 y carrera 80 del barrio El Ingenio, Cali. Informes: Teléfono 6688250 ó 8896332.



Caminata en trochas de Pichindé



Caminar al aire libre favorece la circulación, controla el peso y evita las depresiones o fatigas emocional. Por esta razón, ‘Guía Farallones’ convoca a una caminata nivel básico por Pichindé, corregimiento cercano a la zona rural de Cali desde las 7:00 a.m. El Zoológico será el punto de encuentro. Precio: $35.000.



Carrera 2 Oeste con calle 14 esquina del barrio El Aguacatal. Información al celular 3187864314.



CALI