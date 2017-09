Lo mejor del fin de semana en el Valle del Cauca

Se estrena el Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Teatro, cine y conciertos en la agenda. Hay moda en Unicentro. Y una convocatoria al ‘Animaltón’

​Desde Europa llega la obra ‘Cellule’

7:30 p.m. Una invitada especial arriba desde Francia al Teatro la Concha para presentar su obra ‘Cellule’, una poesía hecha teatro y baile. Un estilo de danza llamado Krump que evoca la espiritualidad. Para disfrutar la obra tiene un valor en su boletería de: General $15.000, estudiante y adulto mayor $10.000 y parejas $20.000.



Teatro La Concha, Calle 4 # 10-48 del barrio San Antonio. Informes al: 893 86 06 ó 300 364 4884



‘Fede’ Bernabide entona la noche

7:30 p.m. Federico Bernabide viaja desde Buenos Aires, Argentina, entonar la noche del Teatro del Presagio en Cali. Entre su repertorio encontrará canciones con ritmos que incluyen música latinoamericana, jazz, rock y trova. Boletería a los siguientes precios: general $20.000, estudiantes $15.000, boleta colectiva 5 X $50.000



Teatro del Presagio: Av. 9AN # 10N-50 del barrio Granada. Informes: 4876432 - 3014858228



A teatro con ‘Trinomio Perfecto’

7:30 p.m. Astarté y Teatro La Concha vuelven con la historia de tres personajes que salen en búsqueda de su ser dentro de la sociedad, drama que viven los actores en 'Trinomio Perfecto', una puesta en escena que se disfrutará en Domus Teatro.



Domus Teatro, Cra. 25 # 2-72. Precio: $20.000 o 2x $30.000. Informes: 318 862 9127 - 318 493 7943



Exposición ‘Me citan al silencio’

Gratis. Proartes, en el centro de Cali, presenta las obras del artista caleño Mateo Zuñiga, una representación de lo irrepresentable según el curador Miguel González. Los horarios para apreciar de esta exposición será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 M y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.



Casa Proartes, Carrera 5 #7-02, Centro histórico de Cali. Informes en el número de celular: 315 273 8118

Después de un tiempo de cierre, se dará la reapertura de 'Tierra Mestiza' Foto: Juan B. Díaz / EL TIEMPO

Se abre una fiesta de los escritores y la lectura en el Valle

10 días de Festival Oiga, Mire Lea. El viernes, 5 p.m., en la Biblioteca Departamental, Santiago Gamboa y Jorge Carrión; y taller en Museo Rayo. Sábado, en Biblioteca, 9 a.m. Enrique Rojo y Matador; 5 p.m. literatura gay con Giuseppe Caputo, J. Gardeazábal y Alonso Sánchez.



Para conocer toda la programación, horarios, lugares y más visite www.oigamirelea.com



Con un nuevo formato vuelve a Cali el Festival Grito Rock 2017

6:00 p.m. Activar el mundo de la música alternativa es la razón del Grito Rock 2017, un espacio que mostrará bandas en vivo, activistas, Dj’s, performances y más. Será un lugar donde la diversidad en expresiones artísticas y culturales se unirán en beneficio de un mismo proyecto a la que llaman ‘Manifiesta’.



Antiguo MiKasa Bar, calle 26 N # 5 AN 5. Costo: $15.000. Info: 3057428199 o 3226170407



Viernes y sábado, noche de reapertura de ‘Tierra Mestiza’

9:00 p.m. Dos noches como motivo de la reapertura de la Fundación Tierra Mestiza. Viernes será espacio para Ícara, una joven cantante de Buenaventura acompañada de guitarrista. El sábado estará en escena el Trío Canela. Tierra Mestiza es liderada por Gloria Perea, cantaora. Para la asistencia se espera contar con una donación de 10.000 y 15.000 pesos.



Carrera 34a- 4D 20 de San Fernando en Cali. Informes: 5568881 ó 3165509049



Unicentro se llena de música y se viste de moda

Las personas podrán participar del 1 al 29 de septiembre en el sorteo de un viaje para dos personas a las playas de Curazao registrando sus facturas iguales o superiores a $100.000 acumulables. También disfrutaran del desfile día ‘intimo’ a las 5:00 pm en la Plazoleta central y tendrán una noche musical a partir de las 8:00 p.m. en la Terraza de comidas del edificio Oasis.



Centro comercial en la carrera 100 5 - 169, sur de Cali. Informes al número: 644 2463



Brisas de la Sexta presenta ‘Parrilla a cuatro manos’

A partir de las 4:30 de la tarde se prenderá la rumba en ‘Brisas de la Sexta’, el menú estará a cargo de los ganadores de Master Chef Federico Martínez y Leonardo Moran, estarán personalidades como Norma Nivia, Alejandro Estrada, el Negro Salas, el Gato Baptista, entre otros, habrá rifas, comida y rumba que se extenderán hasta las 2:00 a.m.



Brisas de la sexta, Av. 6 # 15n-94 Cali. Menu $60.000. Reservas: 314 515 2764

Recuerda llevar tu aporte para los perros, gatos y caballos de 17 fundaciones vallecaucanas. Foto: Cortesía Animaltón 2017

‘Animaltón Cali, dona de Corazón’

Gratis. Sábado y domingo de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. se abrirá un espacio donde habrá, shows artísticos. pasarelas de mascotas, plaza de comidas, venta de accesorios para tí y tu mascota y por supuesto recolección de cartón, botellas, tapas, periódico, heno, concentrados, cobijas, camas y medicamentos para animales que necesitan nuestra ayuda.



Carpa Club San Fernando, Calle. 5 con 36. Más informes al: 312 240 8569 o 318 271 1139



En cine la película ‘Hedda Gabler’

11:00 a.m. Cómo única función se presentará la película ‘Hedda Gabler’ la historia de una mujer que llegando de su luna de miel se da cuenta que su matrimonio no es lo esperado. Protagonizada por la ganadora del Globo de Oro 2015, Ruth Wilson. La boletería se encuentra de los $14.000 a $22.000.



Unicentro Cali en salas de Cine Colombia. Carrera 100 5 - 169. Informes al número: 644 2463



Pulguero rumbero en Espacio T

A la 1:00 p.m. se abrirán las puertas en Espacio T para disfrutar de un pulguero rumbero que le brindará al visitante, variedad de antigüedades, ropa vintage, vinilos, artes, artesanías, cerveza, comida, y por su puesto muy buena música a cargo de Poncho Collazos.



Espacio T, Calle 6 # 4 -32, Centro Histórico de Cali. Mayores informes al celular 316 814 9202



Seminario Internacional Exposer

Sábado y domingo, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico se vivirá Exposer en horarios de sábado de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.y domingo de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. Este evento contará con exposición comercial, turismo, bisutería, charlas, conferencias, armonía y guía espiritual y mucho más.



Valle del Pacífico. Boletería: Coomeva $180.000, particular $513.000. Info: www.tuboleta.com