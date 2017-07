Lo mejor del fin de semana en el Valle

La fiesta de Buga pone, de nuevo, la nota con sus conciertos y exposiciones. En la

agenda del Valle hay rumba, deportes, caminata, arte urbano y Caliundreground.

Viernes

Alejo Restrepo en concierto

8:00 p.m. El cantautor caleño Alejandro Restrepo presentará su producción inédita ‘Bitácora’, la recopilación de una vida artística de 20 años. El lanzamiento será en la Casa Encuentro Sanadores, un espacio que abre sus puertas para disfrutar de la buena música. Sus seguidores podrán adquirar el CD.



Calle 4 No. 24C-32 del barrio San Fernando de Cali. Precio: $ 10.000. Informes: celular 313 7202218.



Francy llega a La Comadre

6:00 p.m. Canciones de ‘La Voz Popular de America’ como Si se fue, Que hablen de mi, Usted señor, Que sufra, que chupe y que llore y más sonaran en La Comadre Club discoteca. Despecho y música popular para disfrutar. Boletería en Colboletos.



Calle 35 # 8 – 25 de Cali. Precio: $20.000 Informes: 4480206, 6611111 ó lacomadreclub1@hotmail.com.



Vuelve el Kids Summer Camp

Gratis. La academia Luz Mery Tristán se prepara con actividades de patinaje, natación, equitación, fútbol, karate, manualidades, culinaria, yinkana y juegos tradicionales, para que niños de 3 a 13 años vivan la segunda temporada de las vacaciones recreativas, desde el 21 de julio hasta el 18 de agosto.



Avenida Cañas Gordas # 180 – 00, Sector La Troja. Mayores informes: Teléfonos 5521222 ó 5940251



Tour Interplanetario 2017

8:00 p.m. El cantautor, artista y compositor ibaguereño Santiago Cruz llegará al renovado Teatro Calima para entonar sus baladas pop que conquistan audiencias. Precios: Preferencial izquierda, preferencia central y preferencial derecha 102.000 pesos y en la zona de platea central y platea derecha, 190.000



Teatro Calima, sobre la avenida sexta de Cali. Informes: 3006611111 y www.colboletos.com

Invitación a batalla de arte urbano ‘Versus el rey del borondo’ en La Grafitería Foto: 123rf

Sábado



A disfrutar de la alegría en la Feria de Buga

Desde hoy hay rumba en Buga con el concierto de los Hermanos Lebrón; el sábado con Pipe Bueno, Los Inquietos del Vallenato y Roberto Blades y el domingo, cierre de Feria, el turno será para los niños y jóvenes con ‘Maluma’ de Yo Me llamo, y en la noche, para adultos, Jowell & Randy.



Conciertos y exposiciones en la Concha Acústica Bernardo Romero Lozano de Buga.



Reelop Showroom en el Hotel Dann Carlton de Cali

Gratis. A partir de las 2:00 de la tarde, la marca alemana Reelop, especialista en equipos de Dj, estará en el Hotel Dann Carlton con la exhibición de sus nuevos equipos digitales y profesionales para Djs que aplican las técnicas más recientes de mezcla. Hay conferencias, concursos, prueba de equipos en vivo, seminarios y talleres, zona de preguntas y descuentos.



Hotel Dann Carlton, Carrera 2 # 1-60 Oeste. Para mayores informes: Teléfono 893 3000



Invitación a batalla de arte urbano ‘Versus el rey del borondo’

1:00 p.m. a 6:00 p.m. La Grafitería convoca a todos los artistas, diseñadores, graffiteros, muralistas, dibujantes, escritores de grafiti, ilustradores y amantes del lettering para participar de la primera batalla de arte urbano en Cali. Los ganadores tendrán productos de los patrocinadores así, como un puesto al gran Festival Borondo que se realizará en octubre próximo.



Calle 6 # 3-106, calle de La Escopeta. Precio: $5.000 inscripción e Informes: 8810352.



En Unicentro Cali se vivirá una tarde muy ‘fashion’

Gratis. A las 5:00 es la cita para que toda la familia de la ciudadela de Unicentro Cali se reúna para vivir ‘Fashion day Uniferia’, una pasarela exclusiva que presentará lo mejor de los diseños de las marcas patrocinadoras: Frank Pierce, Evacol, Naf Naf, I-shop, Cubica, Grillo’s, Kz, Yoyo Jeans, Grama, Stop Jeans. También, podrán seguir disfrutando de los descuentos.



Unicentro Cali, Carrera.100 5 - 169. Para más información: 3396626 extensiones 115-116



Noche de ‘Peregrinaciones ultraterrenas de un comediante’

8:00 p.m. Desde Pasto, el Colectivo Teatral Infinito (CTI) trae este viernes y sábado la obra ‘Peregrinaciones ultraterrenas de un comediante’, un show de títeres y personas solo apto para adultos. Esta propuesta escénica, dirigida por el dramaturgo Salomón Gómez. Para mayor información sobre la presentación se pueden escribir al correo electrónico: fundacioncti@gmail.com



CTI, Calle 5B # 25-70. Aporte solidario y voluntario: $10.000. Informes: Teléfono 557 99 52.

La salida se hará desde el Zoológico de Cali Foto: 123rf

Domingo



Caminata Solos y Solas

7:00 a.m Si ha dejado de hacer lo que le gusta por no tener compañía llega la oportunidad para que descubra lo que significa ‘amigo del camino’. Se llegará

a la Virgen de Yanacones y Pichindé. La salida será desde el Zoológico de Cali. El costo de la actividad es 35.000 pesos, incluye guía, almuerzo y transporte de ida y regreso.



Salida desde el Zoológico de Cali. Inscripciones: https://goo.gl/UTBRsh. Informes: 318 786 4314



Vive Caliundreground 2017

Gratis. Vive la fiesta y la cultural del Rock en Cali este sábado y domingo en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Un evento con el apoyo de la secretaría de Cultura. Disfrute de grupos como Arteus Riptor, Betrayer f.t.m, Worms Under Flesh, Domains, Sagros, Year, Lazy Dogs, Astreas, entre otros.

Teatro al Aire Libre Los Cristales, Carrera 14A oeste No.6-00 de Cali. Informes al número de celular 3004997214



Con el triatlón en parejas

6:00 a.m La invitación es para participar y ganar durante el Segundo Campeonato de Triatlón por Parejas. Esta cita se vivirá en el Comfandi de Pance y Runmax Samán Sport Club. Se compite en 27 kilómetros. El recorrido será de 1.000 metros de natación, 18 kilómetros en ciclismo y 8 kilómetros en atletismo.



Inscripciones en las páginas electrónicas www.inscribete.org o www.fedecoltri.com

Precio de inscripción: $280.000 por pareja. Los premios suman 4 millones de pesos.



Taller de Tango en Jacaranda

10:00 a.m. a 12:00 p.m. Fundación Jacaranda será la anfitriona para el taller de tango dictado por Gaspar y Carla; dos horas de danza y enseñanza de figuras simples y complejas aplicables a la milonga. La actividad tiene un costo de $70.000 persona; $120.000 parejas. Dos talleres: $120.000 persona; $200.000 parejas



Fundación Jacaranda, Carrera 34 # 3 - 19. Más Informes a los números: 3735962 - 3182431929