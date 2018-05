Llamado para salir a votar temprano

Para la elección hoy de Presidente y Vicepresidente de la República las urnas se abrirán a partir a las 8:00 a.m. y se cerrarán a las 4:00 p.m.

La recomendación de las autoridades electorales es madrugar, en lo posible, para depositar el voto. La idea es que los sufragantes acudan con tiempo al lugar de votación y eviten las recurrentes congestiones que se presentan, en especial, en los minutos previos al cierre de la jornada.



La Registraduría recuerda que no está permitido portar prendas, logos o distintivos alusivos a algún partido político, campaña o candidato.



Cualquier situación irregular que se detecte se puede denunciar a través de la línea 123 o a los números del cuadrante de la Policía.



La Registraduría advierte a los electores que hoy solo se votará para Presidente y Vicepresidente, no habrá más votaciones, no entregarán papelería para proteger a los animales, para bajarles el sueldo a los congresistas o para decirle no a la corrupción.

Los resultados

Para conocer los resultados al cierre de la jornada, se podrá descargar en los dispositivos móviles una aplicación disponible para Android o IOS bajo el nombre 'Colombia 2018'.



Este servicio permite que los ciudadanos consulten, en tiempo real y de manera ágil, los resultados del preconteo de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.



En la aplicación móvil se podrán consultar los resultados de la elección por municipio, departamento y Bogotá.

________________________________________