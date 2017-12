'Litany', el restaurante en Cali que lo transporta al Medio Oriente

No ha pensado en ¿Por qué no vivir sus fantasías?, en olvidarse del espacio y del tiempo. Abrir una puerta, y viajar al lejano oriente a conocer sus saberes y sabores, y brindarle un festín a sus sentidos.

Esta es una vivencia que se encuentra a la vuelta de la esquina, en Cali, en el barrio Granada, se trata del Restaurante Litany.



Es un sitio muy bien pensado por sus propietarios quienes, para aliviar las ausencias familiares y nostalgias de su tierra, lo convirtieron en un acogedor espacio, donde la cultura del mundo árabe se hace presente.



Con la complicidad de la música y la danza, el mobiliario, las lámparas con su espectacularidad, los velos en colores suaves que caen desde lo alto, creando un ambiente oriental genuino, muy al estilo de ‘Las mil y una noches’.



Más, cuando se unen los aromas de las especias que nacen en la cocina de Malake Ghattas, responsable de que el visitante viva momentos inolvidables.



La chef de Litany, de nacionalidad libanesa, llegó a Cali en 1986, después de dejar a su familia en medio de la guerra que vivía su país con Siria e Israel. Cargada de dolor y tristeza para empezar una nueva vida al lado de su esposo.

Malake Ghattas, propietaria y chef Foto: Cortesía restaurante Litany

Entre su equipaje, venía un baúl, que su madre le había recomendado. Un baúl, que sólo se abrió después de seis difíciles meses, cuando sus días iban de la nostalgia a la añoranza.



Malake sabía que contenía el baúl, pero nunca imaginó, lo que ese contenido representaría en su nuevo camino. Al abrirlo, los aromas de las especias árabes invadieron la habitación.



“Me estremecí. Todos esos aromas me llevaron a mi niñez, porque mi casa olía a canela, a jengibre, a pimienta, a jazmín a mil especias. Despertaron mi memoria olfativa”.



“Descubrí que a través de ellas, me reencontraba con mi familia y con aquellos momentos que me saben a hogar”.



Cuenta que desde niña, su madre la llevó de la mano a conocer un mundo fascinante: la cocina. “Aquél lugar, que aunque pequeño, era el escenario perfecto para crear recuerdos de aquellos momentos que compartíamos todos alrededor de una mesa, en la que no podían faltar las aceitunas, el labne, el zaatar, y el pan recién horneado…”



De esta historia familiar, nace Litany en Cali, en memoria del río Litani que atraviesa el valle de la Bekaa, en el Líbano, sitio de nacimiento de Malake.



Según los testimonios de los comensales, el restaurante ofrece la mejor comida árabe y mediterránea. Además, enfatizan en la calidez y esmero conque su propietaria atiende a los visitantes. “Nos sentimos como en casa”, frase reiterativa, entre ellos.



La oferta gastronómica incluye el Plato Mixto, que trae kippe con carne en hojas de parra o en hojas de repollo; tabbule, fatush, falafel, tahine, arroz con almendras. Especial para compartir en grupo y degustar varios sabores.



Están las Berenjenas Mediterráneas, rellenas de queso azul, bañadas en salsa napolitana; la carne de cordero molida con especias y salsa de la casa; el salmón con vegetales en mantequilla de limón, con hummus de albahaca, cascos de papa y fatush.

La Mezza Libanesa propicia el compartir con la familia, pareja y amigos. Según la ocasión, trae entradas y platos fuertes para explorar variedad de sabores. Foto: Cortesía restaurante Litany

Entre los postres, sobresale el Baclawa crujiente, relleno de nueces y almendras, bañado en almíbar de azahar; y para finalizar, un humeante café, al estilo árabe con cardamomo.



Litany hace la conexión entre el delicioso placer de una comida que llena los sentidos con un espectáculo. Los fines de semana, hay show de danza árabe o Belly dance, la danza del vientre.



Para la fiesta de fin de año, viva ‘Las mil y una noches’ con las delicias de la comida árabe, en su residencia, con el servicio de catering de Litany. ¡Ah! y las delicias dulces, para sorprender a sus seres queridos.



El lugar está abierto de lunes a jueves, de 12:00 m a 3:00 p.m.; y en la noche de 6:00 p.m a 10:00 p.m., viernes y sábado hasta las 11:00 p.m. Y el domingo, imposible no abrir para el almuerzo familiar de 12:00 m. a 4:00 p.m. Litany está ubicado en la calle 15AN #9N-35, barrio Granada.





