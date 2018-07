Lista la nómina para el Festival Cusumbo 2018

14 de julio 2018 , 10:30 a.m.

A Cali llega el Festival Cusumbo, un evento que en este 2018 vuelve con su tercera versión de ritmos alternativos y de rock.

En esta oportunidad el ‘Cusumbo’, (llamado así por un homenaje simbólico al mamífero que recorre los Farallones), se realizará en el tradicional Parque de la Retreta, en el centro de Cali, donde cientos de personas ya han confirmado su asistencia.



La nómina promete un espectáculo de emociones sensoriales y cultura. Se destaca Zoé, una banda mexicana con más de 20 años de experiencia en las tarimas. Es liderada por León Larregui en la voz; Sergio Acosta en la guitarra; Jesús Báez en los teclados; Ángel Mosqueda, en el bajo; y Rodrigo Guardiola en la batería. Esta banda ha cautivado a miles de personas en el mundo y una de sus canciones más sonadas es Labios rotos que ya tiene más de 288 millones de reproducciones en YouTube.



Zoé, además, ha sido ganadora de dos premios Grammy Latinos, lo que la ha hecho ser una de las más importantes a nivel mundial.



Desde ese país azteca también llega a Cali la agrupación Sotomayor y Random Recipe, de Canadá, que evoca sonidos de hip hop e indie rock.



La cuota nacional no se podía quedar atrás. En tarima compartirán micrófono Mitú, el artista caleño Junior Zamora, Take Off, los Rudeboys, Crew Peligrosos e Ismael Ayende.



La cita es el próximo 28 de septiembre a partir de las 3:00 de la tarde.



Para más información puede comunicarse al 661 11 11.