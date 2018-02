A pocos días para que arranque 'Colombia BirdFair' 2018 en el Valle

Durante tres días los aficionados a la observación de aves participarán en 20 conferencias, podrán seleccionar hasta tres destinos de las 39 salidas de campo programadas y tendrán el privilegio de ver algunas de las 800 especies de aves que habitan de manera permanente o temporal en los bosques y terrenos del departamento.

La observación de aves tiene implícito el deseo de disfrutar y conservar las aves en su hábitat natural, reconociendo también la importancia de los espacios naturales para nuestro bienestar.



Colombia BirdFair 2018 hace un homenaje a las aves como símbolos de unión y de conservación como puente de hermandad y fraternidad entre las diferentes comunidades.

Programación

15 de Febrero



9:00 a.m – 12:00 p.m



Taller - Introducción a la Observación de las Aves (Entrada libre)

Auditorio Bernardo Garcés Córdoba – CVC. Cra. 56 # 1B – 11.

Facilitador: Milton Reyes Gutiérrez-Biólogo CVC





16 de Febrero



5:00 a.m a 4:00 p.m



Salidas de Observación de Aves (Previo pago inscripción)

Lugar de salida: Hotel Spiwak





9:00 a.m a 4:00 p.m



Taller de Aviturismo (Entrada libre)

Auditorio Zoológico de Cali, Carrera 2 Oeste - Calle 14 esquina.

Conferencia: “Una puerta al turismo de observación de aves: El ABC del Aviturismo”.

Facilitador: Horacio Matarasso - Argentina





6:30 p.m.



Acto de Apertura Colombia BirdFiair 2018

Conferencias Magistrales –evento inaugural (Previo pago de inscripción)

Zoológico de Cali, Carrera 2 Oeste, Calle 14 esquina.



7:00 p.m.



Conferencia: “Restauremos la casa de las aves: ¿Que pueden hacer los ciudadanos y las empresas?” Dra. Carolina Murcia – Colombia



8:00 p.m.



Conferencia: “American Bird Conservancy: Más de 20 Años trabajando con socios en las Américas por la conservación de las aves y sus hábitats”. Dra. Sussy de la Zerda – Colombia.



17 de Febrero



5:00 a.m a 5:00 p.m



Salidas de Observación de Aves (Previo pago de inscripción)

Lugar de salida: Hotel Spiwak



6:00 a.m a 9:00 a.m



Salida Gratuita de Observación de Aves

(Previa inscripción en wbetancour@javerianacali.edu.co )

Campus Pontificia Universidad Javeriana Cali (Cl. 18 #118-250)



9:30 a.m a 5:00 p.m



Ciclo de Conferencias sobre Aves, Turismo y Conservación (Entrada Libre)

Campus Pontificia Universidad Javeriana Cali. Auditorio Almendros, Edificio Almendros 1er. Piso (Calle. 18 #118-250)



7:00 p.m



Conferencia Magistral “Turismo Sostenible en Un Mundo Finito”. Dra. Megan Epler Wood -Estados Unidos (Previo pago de inscripción)

Zoológico de Cali, Carrera 2 Oeste, Calle 14 Esquina.



18 De Febrero



5:00 a.m a 5:00 p.m



Salidas de Observación de Aves (Previo pago de inscripción)

Lugar de salida: Hotel Spiwak



7:00 p.m



Conferencia Magistral “Observando Aves en Grandes Ciudades: El Pajareo Urbano”. David Lindo - Reino Unido (Previo pago de inscripción)

Zoológico de Cali, Carrera 2 Oeste, Calle 14 Esquina.



8:00 p.m. Acto de cierre Colombia BirdFair 2018



CALI