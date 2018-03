De los gremios a candidaturas al Congreso por el Valle 

Recuperar el liderazgo del Valle del Cauca, mejorarle el bolsillo a la gente, defender la empresa y a sus colaboradores; recuperar la economía y tomar la familia como núcleo esencial de la sociedad son los cinco pilares sobre los cuales, el empresario Gabriel Velasco asegura que teniendo el número 13 en el tarjetón logrará una curul en el Senado.

El exgerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) reiteró que desde el campo de la política, buscará defender las consignas de generar más empleos en las empresas y disminuir los impuestos para los ciudadanos.



"Nos tenemos que sacudir. Hoy todavía no estamos lo suficientemente articulados y el Valle del Cauca tiene que recuperar ese liderazgo”, dijo Velasco.



Velasco es la fórmula del exdiputado y del exdirector de Planeación del Valle Christian Garcés, quien va por una curul en la Cámara de Representantes. Garcés, 104, de origen conservador, quiere volver al Congreso por el Centro Democrático y representar a los más de 357.000 votos cuando fue por ‘Despierta Valle’ a la Gobernación, en 2015.



Garcés abrió debate sobre el porte de armas de los ciudadanos, pero bajo control de autoridades, cuando requieran proteger sus vidas. Catalina Ortiz, de Alianza Verde, dijo que “entre más armas, más muertos. Lo que se necesita es educación con oportunidades”.



El candidato Garcés dijo que no promueve que todos anden armados. Anotó que el Estado tiene que brindar garantías. “Vamos a aumentar el número de efectivos de Fuerza Pública. Es necesario que ciudades como Cali y otras tantas del Valle se pongan a la par de las ciudades más seguras”, dijo.



La senadora Susana Correa, del Centro Democrático y quien no repetirá curul, dijo que el exdirigente Velasco es una ficha clave para llegar al Senado.



El Centro Democrático cuenta con 13 aspirantes a la Cámara de Representantes por el Valle.



El caleño Carlos Alberto Cuero, quien en el barrio El Retiro, en el oriente de Cali, trabajó con el recordado padre Alfred Walker, es el único hoy con una curul desde 2014. Cuatro años después, este licenciado en Matemáticas y con el 113 en el tarjetón, quiere repetir.



Otros aspirantes del Valle a la Cámara por el Centro Democrático son Edwin Ramírez, 105, relacionado con el gremio de comerciantes en Cali. Se ha identificado con las políticas del expresidente Álvaro Uribe y llegó al Centro Democrático, a través de Octavio Quintero, presidente de Fenalco.



También va Milton Hugo Angulo, 101, trabajador social en Buenaventura.



Siguen Natalia Bedoya, 103; Carlos Alberto Bernal, 106, empresario que tenía 18 años cuando cayó en el secuestro masivo del Eln.



El empresario y exdirectivo de multinacionales Fernando Torres es 107; Alexánder Velásquez, 108, contador y cercano al deporte; y Gustavo A. Díaz, 109, vinculado a la tarea cultural.



Carolina Escobar, 110, administradora ambiental; y Érika Duque, 112, quien se presenta como líder social.



CALI