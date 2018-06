Liberales del Valle se 'rebelan' y anuncian apoyo a Petro

15 de junio 2018 , 06:45 a.m.

Grupos de ese partido señalaron que no comparten el respaldo a un candidato apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En un acto en el centro de Cali, el exrepresentante a la Cámara José Arlen Carvajal, y la diputada Liberal Myrian Cristina Juri, encabezaron el anuncio para apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro.



Estuvieron presentes concejales y, ediles de zonas rurales y urbanas. “No estamos de acuerdo con las decisiones de los directivos de nuestro partido, del expresidente Cesar Gaviria, de nuestros senadores y representantes que se adhirieron a la campaña de Iván Duque sin ningún acuerdo programático, sin incluir ninguna propuesta liberal. Es inaceptable que siendo Álvaro Uribe, el principal enemigo del Partido Liberal, ahora se pretenda trabajan mancomunadamente con él, en perjuicio de los colombianos. Además la campaña de la Colombia Humana, está comprometida a dar continuidad a los Acuerdos de Paz, lo cual es muy importante

para los amantes de la Paz”, expresó Juri



Al acto asistieron los senadores Alexander López (Polo) y Jorge Iván Ospina (Alianza Verde).



López Maya ratificó que el Polo oficializó el pasado 30 de mayo su adhesión a Gustavo Petro y Ángela María Robledo.



Juri y el dirigente Jorge Restrepo Potes coincidieron en que hay una grave crisis de la colectividad por los errores en la dirección de César Gaviria. Recordaron que no se acompañó la candidatura de Humberto de la Calle.



No están de acuerdo en que se apoye a un candidato apadrinado por el expresidente Uribe y que no respalda el proceso de paz.