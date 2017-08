El regreso a la libertad de 80 animales

En una isla en el Pacífico, a tres horas en lancha del casco urbano de Buenaventura, en el sector del río Naya, en el Pacífico vallecaucano en límites con el departamento del Cauca, regresaron a la libertad 80 animales.

Entre ellos hay tortugas, boas y perros de monte, recuperados tras ser víctimas de tráfico de animales y otros entregados, y que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) retornó a su hábitat tras un largo proceso de rehabilitación.



La CVC, en conjunto con el Dagma. la entidad ambiental de Cali, realizó este procedimiento de liberación teniendo en cuenta las condiciones de hábitat de las especies, para su supervivencia y dejar nuevas generaciones.



En el Valle se recupera una gran cantidad de animales silvestres, víctimas del tráfico ilegal.



"Estos son llevados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CVC San Emigdio. Allí se ponen en cuarentena y se inicia el proceso de rehabilitación y cuando están listos los liberamos en sitios propicios para que sigan con su vida silvestre", expresa Luis Enrique Villalba, técnico veterinario de la CVC.



Buena parte de los animales son recuperados por la Policía Ambiental en operativos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Tortugas, boas y otras especies fueron liberadas en el Pacífico vallecaucano. Foto: CVC



Cuando llegan a los centros de rehabilitación sus condiciones son regulares o malas debido a la alimentación no adecuada, que les genera complicaciones de salud.



"Los estabilizamos, valoramos y decidimos si están aptos para salir. También determinamos si tienen enfermedades nutricionales o anemia. Les cambiamos la dieta y los ayudamos para que desarrollen actividades propias de su especie”, explicó Delio Orjuela, veterinario de la ONG Pazanimal, Hogar de paso del Dagma.



Ese proceso de rehabilitación incluye principios de caza e incluso que se espanten o alejen ante la presencia de las personas.



En esta ocasión, las tortugas y la boa más grande, la Imperator, hacen parte de una entrega voluntaria; mientras que la chocolate, de la especie Epícrates, fue hallada en un hotel en Cali.



El llamado de la CVC y Dagma es a no comprar especies de fauna silvestre para frenar el tráfico ilegal o no capturarlas o cazarlas.

CALI