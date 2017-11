Levantan suspensión de proyecto Terminal Sur del MIO en Cali

A partir de hoy, Metrocali puede realizar prospecciones de su Programa de Arqueología Preventiva, en las zonas que planean intervenir por el proyecto de la Terminal Sur del MíO,

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) levantó la suspensión al proyecto Terminal Sur del MÍO, en el sector Valle del Lili, sur de Cali. La medida regía desde el 3 de septiembre.



“Se actuó conforme a sus competencias, garantizando así la protección del patrimonio arqueológico que no resultó afectado”, dice la entidad.



El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, dijo que se espera encontrar apoyo de la ciudadanía para cumplir con un compromiso con la ciudad. Reiteró que se atenderán los lineamientos del Icah y de las autoridades ambientales.



Desde comunidades vecinas a ese proyecto se anunciaron plantones y acciones legales para impedir la construcción de esta Terminal con el argumento de la afectación del humedal El Cortijo.

Uno de los plantones por construcción del Terminal Sur en Cali Foto: Archivo EL TIEMPO



Con la decisión, Metrocali puede realizar prospecciones de su Programa de Arqueología Preventiva, en las zonas que planean intervenir por el proyecto de la Terminal Sur del MíO. Entre esta y la próxima semana se dedicarán a planificar la logística, para definir el cronograma de arranque.



Jaime Quesada, director de Infraestructura de Metrocali, dijo que se reunirán con la firma contratista de la obra, Sainc; la interventora, Interdiseños, y la del apoyo arqueológico, Arge de Colombia, para “organizar logística, consecución de equipos y personas. Estaríamos definiendo, para finales de esta semana o principios de la otra, cuándo sería el cronograma de arranque, creemos que será este mes, fecha exacta no hay”.



En rechazo a estos anuncios, en la calle 42 con carrera 102, habitantes de la Comuna 17 volverán a realizar un plantón, hoy, en lo que han llamado su ‘Carpa de la Resistencia’.



Según Rocío Ruiz, líder de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Lili, expresó que la comunidad está insatisfecha con la decisión, “que no es clara (...) No ha ido el personal de Icanh a hacer estudios arqueológicos (...) Hay un pull de abogados trabajando en el tema y seguimos esperando que se den las medidas cautelares que se solicitaron en la acción popular con más de 4.000 firmas”.



Quesada anotó que el Icanh dio la autorización de intervención para implementar luego de la planificación el Programa de Arqueología Preventiva y que éste daría lugar al Plan de Manejo, para proteger el patrimonio arqueológico.



Se harían dos tipos de prospecciones “Una es la que tiene que ver con la zona de vías, ahí se haría una prospección en paralelo con la construcción de la obra. O sea que podríamos seguir ejecutando el proyecto vial en la calle 42 y carrera 99. Y del otro lado, en la zona que no ha sido intervenida aún, en terreno natural, cada 20 metros se harán apiques, es como una excavación pequeña a un metro de profundidad, y van a ir unos expertos antropólogos y arqueólogos a revisar todo ese material. En eso nos demoraremos unas cuantas semanas, ahí se hará el Plan de Manejo Arqueológico y se enviará para la aprobación del Icanh, una vez lo apruebe empezaríamos la construcción de la Terminal como tal”.



Además, por la afectación arbórea que realizó, hace pocos días, la firma encargada de corregir el dique de esa zona.