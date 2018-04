Frenan suspensión de licencias de construcción en comuna 22 de Cali

05 de abril 2018 , 06:40 a.m.

Constructoras y otros actores privados pueden tramitar los permisos ambientales y de uso del suelo, ante las curadurías urbanas, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2014.

El Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Cali, en diciembre, admitió una acción popular que pedía suspender provisionalmente las licencias de construcción otorgadas y futuras en la Comuna 22.



La acción judicial fue solicitada por la Procuraduría Ambiental y Agraria para el Valle del Cauca, entre otros puntos porque desde el 2014 se expidieron más de 100 licencias de urbanismo en esa zona del sur caleño.



Uno de los temas de análisis se refería a que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial cambió la naturaleza de ese extremo de la ciudad, de zona rural a zona urbana.



La medida pasó a estudio del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que determinó levantar la suspensión..



Ahora, las constructoras y privados podrán gestionar ante las curadurías urbanas los permisos ambientales y de uso del suelo, atendiendo lo establecido en el (POT) 2014.



El abogado Nayib Yaber, jefe jurídico de la Alcaldía de Cali, explicó que esa decisión permite que se tramiten y expidan las licencias de construcción y los permisos ambientales. Mientras que las ya aprobadas podrán ser adelantadas conformes a la documentación de cada caso.



El funcionario precisó que el Tribunal era última instancia en este proceso. Se debería acudir a otras acciones legales. En enero pasado no fue admitida otra acción popular similar a la de este proceso.



En la ponencia del Tribunal se consigna que no existen elementos probatorios para haber decretado la medida cautelar porque no se tendrían las pruebas para determinar que las licencias expedidas o en trámite presentaban falencias de tipo ambiental o de infraestructura urbana.

No existen elementos probatorios para haber decretado la medida cautelar porque no se tendrían pruebas para determinar que las licencias presentaban falencias de tipo ambiental o de infraestructura

En la apelación, el propio Municipio de Cali argumentó ausencia de pruebas pertinentes para demostrar la vulneración o infracción de derechos colectivos.



Hugo Salazar, dirigente de la comuna 22, señaló que en el fallo se plantea que falta soporte técnico, pero se podrían retomar las medidas cautelares cuando la Procuraduría Ambiental acerque las pruebas.



Habitantes de esa comuna presentaron un acción popular, diferente a la de la Procuraduría. Se presta apoyo a la Procuraduría Ambiental en esta acción.



