Rechazo por robo de silla de ruedas a vendedor de minutos en Cali

Desde cuando un tiro lo dejó en condición de discapacidad, Alberto Córdoba, en Cali, se ha defendido en la vida con la venta de minutos y otras tareas para conseguir el sustento de su hija de 9 años.

En eso estaba el domingo pasado a las 8:00 p.m. en la Loma de la Cruz, cuando decidió regresar a su casa en el barrio San Cayetano, pero en el momento en que estaba subiendo por una cuesta, decidió descansar en una esquina, cuando de repente un joven, que “se ofreció a empujarlo", lo encaminó a un sitio oscuro.

Allí lo despojó de canguro, gorra, tenis, dos celulares, la plata que había hecho de la venta de minutos y lo forzó a bajar de la silla de ruedas. Al oponerse, lo hirió en el pecho con una daga.

"Me robaron con lo único que podía darle sustento a mi familia, pero no me quitarán las ganas de salir adelante", señaló Alberto.

Alberto sufrió una herida de bala en una vértebra el 3 enero de enero de 2010, cuando saludaba a unos amigos en una esquina de Villa del Lago, y llegaron pistoleros en moto disparando. Ese día resultaron tres de sus amigos muertos.

El hombre hizo un llamado a la solidaridad de los caleños para poder recuperar su silla de ruedas, además de los celulares con los que trabaja vendiendo minutos.



CALI