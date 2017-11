En seis años hubo incremento del 50 % en vasectomías en Colombia

Cuando Natalia y Javier se conocieron, hicieron un pacto. Solo tendrían dos hijos y luego cada uno se haría la intervención en un quirófano para no tener más familia. En el caso de la caleña de 24 años, esa operación es la ligadura de trompas, y en el caso de Javier, a sus 26, la cirugía como método anticonceptivo definitivo es la vasectomía.

Natalia, una secretaria que vive con su pareja, un operario de una distribuidora de leche, en Puerto Tejada, Cauca, cumplió con lo prometido la semana pasada, pues dijo que ya tienen dos hijos y no desean más: un varón de 2 años y una niña de 2 meses.



Después del segundo parto, Javier y ella se reafirmaron en su posición y el próximo jueves, él se practicará la vasectomía.



Aunque no ha sido el esperado, el crecimiento de las vasectomías como método anticonceptivo en el país ha crecido durante los últimos años.



El Ministerio de Salud destaca que pasar de 10.000 procedimientos –en 2010– a 15.000 –en 2016–, un crecimiento del 50 por ciento en vasectomías realizadas, es un número importante para el país.



La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends) –que se realiza cada 5 años– se hizo en el 2015 y en esta por primera vez se les consultó a los hombres del territorio nacional qué método anticonceptivo utilizan. La respuesta fue, en mujeres, del 3,6 por ciento (que dicen que sus parejas tienen la vasectomía) y del 5,5 en hombres que aseguraron haberse realizado este procedimiento.



Según Diva Moreno López, líder técnica de adolescentes y anticoncepción del Ministerio de Salud, desde 1990 se ha tenido la tendencia de crecimiento en la realización de estos procedimientos. “En 1990 teníamos un porcentaje del 0,5 de la población femenina que decía que sus parejas se habían realizado el procedimiento, mientras que en el 2015 fue del 3,6”.



Para Moreno López, Colombia aún está lejos de llegar a cifras como las de Londres, donde la población masculina que se ha hecho la vasectomía llega al 25 por ciento.



En los últimos siete años, el número de procedimientos realizados en Colombia fue de 133.000, según cifras de Profamilia. El ascenso en esta cifra se viene dando, paulatinamente, desde el 2005.



“Las cifras no tenían un crecimiento importante, cuando llegamos al 2005 la cifra llega al 1 por ciento y al 2015 ya estamos en 3,6. Es un crecimiento bueno”, asevera Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia.



Entre el 2012 y el 2017, Profamilia ha realizado 80.182 vasectomías en el país, el punto más alto se registró en el 2016, cuando se realizaron 15.005 procedimientos. Hasta el 15 de octubre del 2017, Profamilia ha realizado 10.303.



“La idea es que lleguen a ser 20.000 procedimientos al año, pero aún no llegamos a esa cifra. Hay más conocimiento, pero nos falta”, se lamenta Vargas.

Las cifras en el país

Con base en los datos de Profamilia, el porcentaje de hombres con vasectomías tiende a aumentar en relaciones con mujeres solteras, con actividad sexual reciente y con edades entre los 35 y los 49 años en toda Colombia. En 11 reportes de mujeres de cada 100, los hombres con quienes se relacionaron tenían la vasectomía.



Respecto a las mujeres en unión afectiva, entre 45 y 49 años, en 9 de cada 100 casos sus parejas se hicieron el procedimiento.

Por ciudades

En Bogotá, la Ends arrojó que 4 de cada 100 hombres tienen la vasectomía, un porcentaje muy bajo por una cirugía en la que el hombre recibe anestesia local y su recuperación no es muy larga.



La misma encuesta indica que en el Valle y en el litoral Pacífico el número de vasectomías supera en un 8,8 por ciento al de algunas zonas del interior del territorio colombiano, de la costa Atlántica, los Llanos o hasta de la Amazonia.



En la región central de Colombia, 8 de cada 100 hombres tienen vasectomías, mientras que en Orinoquia y Amazonia, solo 2 de cada 100. Pero la Costa tiene el porcentaje más bajo.

Valle, con un 14,9 por ciento, y Caldas, con un 11,2, registran la mayor cantidad de casos de esterilización masculina FACEBOOK

TWITTER

Los datos por departamentos muestran que Valle, con un 14,9 por ciento, y Caldas, con un 11,2, registran la mayor cantidad de casos de esterilización masculina realizados durante el 2016.



Sucre y Córdoba son los departamentos donde menos procedimientos se han realizado, apenas el 0,5 por ciento.



De acuerdo con Lili Andrea Patiño, gerente de la regional Occidente de Profamilia, en el Valle del Cauca 7 de cada 100 hombres, con edades entre 18 y 49 años, se someten a la intervención masculina.



Solo entre enero y octubre de este año, Profamilia, regional Occidente, con sede en Cali, practicó 1.734 vasectomías.



En todo el país, el mayor número de vasectomías se las practican hombres que conviven en pareja y con edades entre los 35 y los 49 años.



Entre los 20 y los 29 años, el número de cirugías masculinas es casi nula y entre los 30 y los 39 años, solo un hombre de cada 100 se la hace.



En el rango de 40 a 44 años, el porcentaje aumenta levemente con 3 de cada 100 hombres, según la Ends.

Buen promedio en Cali

Según Juan Carlos Vargas, Cali tiene una importante educación en tema de campañas de este tipo en el país, lo que puede explicar por qué la capital del departamento del Valle tiene mejor tendencia en el crecimiento de las vasectomías.



De acuerdo con Gabriel Manrique, urólogo de Profamilia, en el Valle ha habido épocas de 80 vasectomías a la semana y un promedio de entre 10 y 20 diarias, en los últimos dos años.



Por su parte, el asesor de la secretaría de Salud de Cali, el médico Giovanni Ruiz, dijo que solo se presentaba una vasectomía por cada 100 hombres hace una década en Cali y, hace más de 15 años, estas cirugías se hacían cuando el hombre había tenido un mínimo de dos hijos. En la actualidad, ya no existe esa restricción, pero solo se practica a quienes alcanzan su mayoría de edad, de 18 años en adelante.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali@car49655116