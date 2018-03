Las gemelas caleñas que por su baile conquistaron a Daddy Yankee

Para Andrea y Alejandra Salamanca López el baile pasó de ser un método para calmar el ocio, cuando eran niñas, a una pasión de la que hoy tienen el placer de que sea su proyecto de vida.

Cada uno de sus movimientos, profesionales y hasta simétricos, hace que estas gemelas se roben las miradas y la admiración de cientos de personas.



El último que cayó en los encantos de estas hermanas caleñas fue el cantante de música urbana Daddy Yankee quien en el mes de enero lanzó su nuevo sencillo 'Dura', con el que propuso un reto en redes sociales.



"Nuestros amigos más cercanos nos decían que hiciéramos el 'Challenge' (reto), que nos arriesgáramos a bailar y lo hicimos, nunca pensamos que tuviera el alcance que tiene", dice Andrea.

Además de su belleza, las gemelas son admiradas por su talento Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Los movimientos en sus zapatillas de ballet en su cuenta de instagram logró llamar la atención del cantante boricua, tanto así que le dio 'repost' (compartir), y hoy alcanza los seis millones de reproducciones.



"El video de las chicas en ballet me encantó. He disfrutado mucho los videos, especialmente el de las bailarinas, que están bien duras", dijo el cantante.

"Siempre he dicho que los caleños y el colombiano como tal es muy talentoso. El ballet es un arte que apasiona, es como un novio que amas demasiado, con el que lloras, con el que ríes, vives día a día y te llena muchísimo", cuenta Alejandra.



Además de su belleza, estas gemelas causan admiración por su lucha. Afirman que su madre fue quien les inculcó el baile y gracias a ella comenzaron su carrera.

Las hermanas llevan en su talento a las aulas Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

"A mi me gustaba mucho el karate y a mi hermana otras cosas, pero mi mamá nos llevó a Incolballet a hacer audiciones y fue así como nos apasionamos por la danza", dice Andrea.



Sin embargo no fueron pocos los llamados de atención que este par de bailarinas se ganaron, pues su pasión por los ritmos latinoamericanos las hacían diferentes a sus demás compañeras.



"Fuera de las clases nos gustaba mucho bailar reggaetón, hip hop y mucha salsa, aunque nos decían que eramos otro tipo de bailarinas, que no podíamos hacer esos movimientos, pero bueno, nosotras insistimos. Una vez montamos una coreografía de música africana y esa parte urbana fue la que nos ayudó mucho", recuerda Alejandra.



Pero la carrera de las hermanas Salamanca tuvo un proceso difícil en cuestiones de salud, tras tener que enfrentar una cirugía de cadera.

Las gemelas dicen que el baile es bueno para mantenerse en buen estado físico Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

"Por nuestra genética tuvimos problemas y pasamos por el quirófano. Con el ballet se nos desarrolló mucho más la enfermedad y fue cuando tuvimos que dejar los escenarios. Pasado el tiempo volvimos a retomar, esto era lo que nos gustaba, sin embargo ya no lo podemos hacer de forma profesional, pues requiere hasta seis horas diarias de entrenamiento y hacer movimientos más bruscos", cuenta Alejandra.



Pero los sueños no quedaron ahí.Actualmente cuentan con una escuela donde le enseñan a cerca de 200 personas a bailar. Mujeres niñas y adultas aprenden de su profesionalismo.



"La danza salva vidas, a nosotros nos ayuda mucho. En un día normal nos levantamos, entrenamos con adultos algo que llamamos 'ballet fitness', luego en las tardes les enseñamos a las niñas lo que sabemos sumado con el jazz", anota Alejandra.

Las gemelas esperan seguir enseñando a más personas interesadas en el arte de bailar. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

La academia de las hermanas Salamanca ya tiene tres años y son cientas las personas que han pasado por sus clases.



"El ballet desestresa, tonifica, cura, energiza. Son beneficios que sólo lo haces bailando y por eso queremos demostrar que esto va más allá", dice Alejandra.



Su arte ha sido reconocido en diferentes escenarios. Han sido invitadas en repetidas ocasiones a varios programas de televisión local y nacional, además de Telemundo, a nivel internacional.



"La pasamos chévere, recochamos, bailamos y nos gozamos esto. No es ballet como tal, es una fusión que hoy nos hace felices", concluye Andrea.





