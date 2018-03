Las cartas del Valle del Cauca para alcanzar el Senado

El Valle del Cauca cuenta con una veintena de aspirantes al Senado por los partidos Conservador, de la U, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, el Polo Democrático, Fuerza Revolucionaria del Común (Farc), Alianza Verde, Somos Colombia, Mira y Opción Ciudadana.

Entre todas estas candidaturas solo hay dos mujeres. Una de ellas es Aura Isabel Granada Sánchez (43 en el tarjetón), administradora pública y profesional en atención en la primera infancia con formación en pedagogía humana.

La otra candidata a esa corporación es Aydeé Cuero Martínez, de Todos Somos Colombia. Dice que buscará impulsar leyes sobre la restitución de tierras, la salud y la educación.



Así mismo, cinco de los aspirantes al Senado por el Valle buscan ser reelegidos. Son Roy Barreras (1), quien es la cabeza de la lista del partido de la U; Édinson Delgado (8) por el Liberalismo; Alexánder López (2), por el Polo; Mauricio Delgado (13) por el Conservador; y Carlos Fernando Motoa (10) por Cambio Radical.



Barreras (1) es el presidente de la Comisión de Paz del Senado, integrante de la Comisión Primera del Senado y negociador Plenipotenciario del Gobierno en Proceso de Paz con las Farc. Piensa que hay temas que no se resolvieron, como las circunscripciones para las víctimas del conflicto y el proyecto de la ley de tierras.



En la U, el exalcalde de Palmira José Rítter López (21), lo mismo que Roosvelt Rodríguez (13), son cartas de los grupos que llevaron a la gobernadora Dilian Francisca Toro a ese cargo.



El economista y exalcalde de Buenaventura Édinson Delgado, quien el año pasado, había manifestado su intención de ser precandidato presidencial por los liberales, recalca que hay que trabajar por el desarrollo del Valle.



El caleño Alexánder López dice que regresa al Senado por el Polo a seguir luchando por la defensa de los derechos humanos y más empleo.



Heriberto Sanabria (25) quiere dejar la curul en la Cámara que ocupó hace cuatro años para llegar al Senado por los conservadores, aspiración similar a la de José Luis Pérez. Sanabria fue ponente coordinador de la reforma política.



El ingeniero electricista Carlos Abraham Jiménez (7) dejó la Cámara por el Senado. Fue ponente de los proyectos sobre las curules especiales de paz y la Justicia Especial de la Paz.



Wilson Arias (6), quien en el 2014 no logró llegar a la Cámara, curul que ya había ocupado en el 2010, también va por el Senado. Este caleño le apuesta trabajar en contra de la desigualdad y la impunidad.



El médico y el exalcalde de Yumbo Fernando David Murgueitio (18) es la fórmula de Fabio Arroyave en la Cámara. Considera vital una reforma del sistema de salud.



El ingeniero civil Róbinson González (50) va por el Centro Democrático, al igual que el bonaverense Víctor Hinestroza (22) y el exalcalde de Buga Jhon Hárold Suárez (42), quien defenderá la educación y el deporte.



Las Farc tienen a Pablo Catatumbo (2]), para quien sacar adelante los acuerdos de paz y el empleo son fundamentales. El cineasta de Sevilla y exgerente del Canal Capital, de Bogotá, Lisandro María Duque (11) también va por las Farc.



Mira está representado por el abogado Héyder Gómez (6). Propone mejorar la infraestructura vial y la recuperación del ferrocarril del Valle. Y el exgerente de la Licorera William Rodríguez es la carta de Opción Ciudadana, antiguo PIN.



Jorge Iván Ospina, quien es senador, es el único que no se presentará para repetir al Senado.

En busca de un salto de los gremios hasta el Congreso

De ser líderes de gremios, Gabriel Velasco y Edwin Ramírez se proponen llegar por el Centro Democrático al Congreso de la República.



Recuperar el liderazgo del Valle del Cauca, mejorarle el bolsillo a la gente, defender la empresa y a sus colaboradores; recuperar la economía y tomar la familia como núcleo esencial de la sociedad son los cinco pilares sobre los cuales, Gabriel Velasco, exgerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y con el número 13 en el tarjetón.



Aseguró que desde el campo de la política, buscará defender las consignas de generar más empleos en las empresas y disminuir los impuestos para los ciudadanos. “Nos tenemos que sacudir. Hoy todavía no estamos lo suficientemente articulados y el Valle tiene que recuperar ese liderazgo”, dijo.



Velasco es la fórmula del exdiputado y del exdirector de Planeación del Valle Christian Garcés, quien va por una curul en la Cámara, con el 104.

Garcés, de origen conservador, exconcejal y exdiputado, quiere ir al Congreso y repetir los más de 357.000 votos cuando por ‘Despierta Valle’ aspiró a la Gobernación, en 2015.



Edwin Ramírez, nacido en Buenaventura y quien cuenta que fue vendedor ambulante, ha sido presidente de Grecocentro en Cali. Dice que representa la juventud y el emprendimiento en el Valle. Su meta es que se fortalezcan todos los sectores económicos para generar oportunidades.



Es abogado, especialista en derecho aduanero, cree en la política al servicio de la gente. Su fórmula para el Senado es el exalcalde bugueño Jhon Hárold Suárez.



