Ladrones asaltaron a 29 personas en un retiro espiritual cerca a Cali

Hay consternación en el Valle del Cauca por un asalto a un grupo de personas que se encontraban en un retiro espiritual católico.

Según las primeras versiones el hecho ocurrió siendo cerca de las 11:00 de la noche del pasado sábado en la casa de Retiros Carmen del Cabuyal, en la vía que comunica a Cali con Candelaria.



Allí estaban un grupo de personas pertenecientes al movimiento 'Cursillos de Cristiandad' de la Arquidiosesis de Cali, celebraban su encuentro 100.



De repente varios hombres con armas de fuego, palos y machetes, irrumpieron con la tranquilidad del lugar, obligando a las 29 personas que en esa finca se encontraban a encerrarse en una pequeña pieza.

Los afectados se reunieron en la mañana de este domingo para orar por los afectados Foto: Cortesía Wilson Morales

Según cuentan, hubo un momento de forcejeo donde una mujer resultó lesionada con los golpes que le propinaron los delincuentes, también un hombre de una finca cercana que trató de auxiliar a las personas resultó herido. Dos niños, uno de 8 y otro de 3 años también estaban en el sitio.

"Se robaron los báfles, los videobeam, los computadores, celulares y demás equipos de logística que habíamos llevado para el retiro, además de algunas maletas con ropa y dos camionetas", dijo uno de los afectados. Según cuenta esta fuente, los asaltantes les impedían salir de la pieza en la que los encerraron amenazándolos que les iban a tirar una granada.

"Lo único que no se robaron fue el santo Sagrario, aunque quedaron evidencias que lo echaron a un maletín, pero no lo pudieron sacar de la capilla. Esto es una señal de Dios", dice.



Con el apoyo de un celular que no fue robado, las personas llamaron a la Policía quienes llegaron a inspeccionar el lugar.



"Miramos el GPS de una de las camionetas y nos mostraba que su último recorrido había sido hacia el departamento del Cauca, pero los Policías nos dijeron que eso era 'zona roja' y que por allá no se metían, que eso ya le correspondía al Ejército", cuenta.

Parroquia de la Santa Infancia Foto: Cortesía Wilson Morales

"Para eso realizamos este tipo de retiros, para que la gente que tiene malos pasos enderezca su rumbo. Ahora sólo nos queda esperar los resultados de la Policía".





