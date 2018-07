La tricolor pone ritmo del comercio en Cali

Con sus dedos enflaquecidos, Orlando fabrica en alambre minibicicletas en el tricolor de la Selección Colombia. Las vende en un semáforo de la autopista Sur

“Hay que estar en la jugada”, dice mostrando en la palma de sus manos esas artesanías que le sirven de sustento.

La competencia no es sencilla en esa especie de canasta mundialista en la que se ofrecen banderas, sombreros, trompetas, llaveros, zapatos, balones o camisetas. Son de esos productos que suben o bajan su precio de acuerdo con los resultados del equipo en las canchas de Rusia o por la pinta y afán del cliente. Puede mover más de 5.000 vendedores. El álbum Panini es parte del comercio del Mundial.



“Las mías no son chiviadas”, dice Ofelia al ofrecer camisetas a 45.000. En el mercado se consiguen desde 10.000.

El jueves fue allanada, en pleno partido de Colombia en Rusia, una fábrica clandestina, donde se incautaron 235 millones pesos y 40.000 prendas. Ese día se llegó a otros 23 inmuebles en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo. En el comercio formal se quejan de esa competencia.



Bernando, veterano en las ventas ambulantes, siente que se cotizarán las trompetas (de 7.000 a 10.000 pesos) más que las banderas (entre 4.000 y 6.000). “Aquí gusta la bulla”, dice el hombre que sostiene a su esposa y a una nieta.



Nadie se quiere perder el baile en estos altibajos del comercio. Los almacenes de televisores han sentido el acelere de las ventas, en especial, de televisores de pantallas entre 55 y 70 pulgadas, con tecnología 4D ó Ultra D ó Smart para ponerse a tono con la tecnología. A Mariela y Luis les cogió la tarde para comprarlo, pero lo disfrutan desde el partido de Colombia con Senegal.

Nadie se quiere perder el baile en estos altibajos del comercio. Los almacenes de televisores han sentido el acelere de las ventas, en especial, de televisores de pantallas entre 55 y 70 pulgadas FACEBOOK

TWITTER

“Pero ahora no solo se necesita televisor, sino pagar para ver los partido del Mundial”, anota Javier, aficionado al fútbol.



Entre las ofertas hay picante porque circulan invitaciones a llamar a celulares, así: “Deja el estrés del Mundial en manos de masajistas profesionales! Solicita el portafolio”.



Las ventas de motocicletas no se han querido quedar atrás, con las más rápidas para no caer en el trancón y llegar a tiempo a los partidos.



Los establecimientos públicos, que llegaron a pedir que se permitiera el expendio de licor desde las 7 a. m. han tenido repuntes, en particular, en horarios de las 11 a. m. y la 1 p. m. El dueño de un negocio dice que la gente viene porque solo transmiten todos los partidos por uno de los cableoperadores.

Con Policía Militar



La administración de Maurice Armitage se la jugó al no aplicar ley seca por el partido con Senegal, cuyo triunfo le dio a Colombia el paso a octavos de final. La medida tampoco se aplicará hoy en el juego ante Inglaterra.

Este martes, gran expectativa por la participación de Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, dice que se entiende que son alegrías inmensas, pero insiste en la prudencia. Señala que hubo cuatro intentos de ocupar el Túnel Mundialista, pero se evitaron con la Policía y la Secretaría de Movilidad. Una decena de buses del MIO fueron objeto de pedradas.



Los controles, con apoyo de la Policía Militar, se extenderán cerca de estaciones como Andrés Sanín, Calipso y Estadio.



La Policía Valle adopta sus controles ante posibles caravanas como las del jueves, en las que murió una mujer y salieron heridos su esposo e hijo, cuando iban en moto por vía a Yotoco.



CALI