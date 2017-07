‘La Terminal Sur del MÍO no tiene reversa’: Armitage

La obra de la Terminal Sur –considerada por la Administración prioritaria para el apropiado funcionamiento del MÍO– será construida pese a la oposición de la comunidad, según señaló el alcalde de Cali, Maurice Armitage.

Para el mandatario, la obra ‘no tiene reversa’ debido a que ya está asignada y cuenta con todos los permisos necesarios para su ejecución.



“La gente no puede ser egoísta, no puede pensar solo en su solución, es una solución para las vías de Cali donde generamos tres salidas para Cali importantísimas, el flujo para el sur de la ciudad es grave”, aseguró.

De acuerdo con Armitage, ha existido mucha oposición a la Terminal Sur, pero no se han presentado propuestas alternativas FACEBOOK

TWITTER

“La gente no tiene por qué no respaldar eso. Aquí todo el mundo habla de soluciones pero a la hora de aportar, nadie quiere aportar nada”, aseguró el mandatario, quien señaló que en todo caso está abierto a reunirse con la comunidad, aunque la decisión no se echaría para atrás.



La obra de la Terminal Sur de Cali tiene un costo de $60.930 millones y un plazo de 24 meses y 14 días para su ejecución, a cargo de la empresa Sainc S.A.



La obra se levantaría en un gigantesco lote contiguo al humedal El Cortijo y al río Lili, en la carrera 103 entre calles 25 y 42 y busca beneficiar a 590 mil habitantes, que generan diariamente 897.826 viajes, de los cuales 22 por ciento (197.521) son en transporte público, de acuerdo con información de Metrocali.



Para Rocío Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Valle del Lili, el impacto ambiental es muy grande para la ciudad y la alternativa más clara es que la obra se reubique unas cuadras para que no tenga impacto directo sobre el humedal El Cortijo y sobre el río Lili.

La obra de la Terminal Sur de Cali tiene un costo de $60.930 millones y un plazo de 24 meses y 14 días para su ejecución, Foto: Metrocali

“Estamos solicitando la reubicación de la obra. Inicialmente venía por la calle 48 y ahora cambiaron todo.



¿Por qué la quieren imponer por la calle 42?”, preguntó Ruiz.



La líder comunal señaló que actualmente se encuentran recogiendo firmas y se van a imponer tutelas y acciones populares para tratar de frenar la intervención en una zona que, resaltan, es de gran importancia ecológica.



“El inicio de la obra fue un atropello con la comunidad, ya que no hubo participación ciudadana, ni socialización con las personas que habitan esos territorios. No estamos en contra del progreso ni de la obra, como dice el Alcalde, sino que planteamos una reubicación, porque allí va a haber un desastre ambiental”.

La comunidad ha hecho mesas de trabajo para defender el humedal del sur Foto: Tomada de @Arq_EdwinTorres

Según Ruiz, otra preocupación de la comunidad es sobre los residuos de combustibles, que pueden causar un daño ambiental agregado.

Esos residuos van a ir a parar al río Lili y al río Cauca y al final nos lo vamos a terminar consumiendo todos los caleños FACEBOOK

TWITTER

Según Diego Hurtado, director de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, Metrocali ha cumplido con todos los requisitos para este proyecto.



“Ellos van a intervenir 3,4 hectáreas y el aprovechamiento y parte de compensación que deben hacer es de 27,5 hectáreas, donde van a recuperar los árboles.



Hemos sido minuciosos, debemos inventariar cada uno de los árboles que ellos van a intervenir”, dijo el funcionario, quien agregó que la intervención no dañaría el humedal El Cortijo sino que lo mejoraría.



“Ordenamos a la empresa que había hecho un dique en un lugar equivocado que lo haga bien. Hemos autorizado que se corra el dique 300 metros y pueda recuperarse”, concluyó.



Pero Renata Moreno, docente de la Autónoma y miembro del grupo No a la muerte de los humedales, afirmó que hace falta que se tengan en cuenta el concepto y el respaldo de universidades y fundaciones para conocer el real alcance del daño ambiental que generaría la obra.



“Están fiándose por los conceptos de la CVC, que es una autoridad muy deslegitimada y falta la opinión de la academia. Sería bueno que no desechen las preocupaciones de la comunidad, que tienen fundamento y se basan en antecedentes”.

​

Ambientalistas señalan que una de las pérdidas ambientales para la ciudad sería la virtual desaparición del gorrión chapulín, una especie endémica de la zona y que se encuentra en peligro de extinción a nivel nacional.



“Por un lado esto significa que se debe contemplar un plan de manejo para esa especie, y por otro, que los biólogos del Dagma habían identificado que esta era una zona importante para mantener el equilibrio de la zona”, dijo Renata Moreno.



CALI