Sala de lectura 'El rincón de Mateo', de aniversario en Museo Rayo

08 de febrero 2018 , 06:30 a.m.

Los habitantes de Roldanillo y de municipios aledaños, entusiasmados por los nuevos saberes culturales, visitan el museo con las ansias de aprender y conocer el legado del inolvidable maestro Ómar Rayo, quien estaría cumpliendo 90 años.

'El rincón de Mateo' toma inspiración en el nieto del maestro Omar Rayo, quien comenta la señora Águeda Pizarro Rayo, se quedaba dormido junto a ellos mientras le leían.



'El rincón de Mateo' está a cargo de Jhoanna Gómez, líder dinámica y emprendedora, que no sabe decir no cuando de niños y niñas con sed de saber y de leer se trata.



Tres empresas han sido claves en esta propuesta, dice la poeta Agüeda Pizarro, al referirse a Fundación Epsa, la Fundación Gases de Occidente y Proyectos de Infraestructura S.A. Pisa.



La Epsa apoya al Museo Rayo desde los años 90 con el 'Concurso Infantil de Dibujo a Color' para la implementación de papel y colores para más de mil niños cada año y la financiación del afiche promocional.



Este espacio, pensado para los más pequeños, se ha convertido en el refugio de jóvenes y adultos de Roldanillo que han encontrado en la sala un nuevo lugar de esparcimiento por su oferta literaria y por ofrecer talleres de poesía, escritura y pensamiento creativo.



La ONG LitWorld ha impulsado que la sala se proyecte a nivel nacional y que, además, los niños y niñas puedan conocer el mundo, iniciando los clubs de lectura, (LitCamps) y la iniciativa Mundial para las niñas, Herstory, programas que irradian a todo el Valle desde Roldanillo, fomentando la construcción de la identidad cultural desde la lectura.



La Sala no existiría sin la convergencias de voluntades como la de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, el Ministerio de Cultura, Comfandi, y la Gobernación del Valle.

Jhoanna Gomez es una de las personas más importantes de la sala de Lectura Foto: Cortesía Museo El Rayo

El dibujo de un niño con un balero de Omar Rayo que adorna el afiche del IV aniversario de la sala de lectura Infantil, es el diseño escogido para representar lo nuevo que ofrecerá la sala para todos los jóvenes y niños de la región; quien además este diseño conecta con la historia del Museo y la de su fundador con miras a un futuro en este siglo XXI.



También da continuidad a la triple celebración del trigésimo séptimo aniversario del Museo, el nonagésimo cumpleaños del Maestro y los cuatrocientos cuarenta y dos años de Roldanillo celebrado en el curso del 2018.

La agenda en el Museo

Desde el pasado lunes y hasta el viernes 9 de febrero las instituciones educativas participarán en una 'Lecturatón'. Ayer, el Bibliobus de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero visitó el Museo, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.



El viernes, 16 de febrero, Sandra Salazar dictará un taller 'Arrullo de Palabras', para los maestros en formación, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.



En la semana del 19 al 23 de febrero, los niños y niñas escribirán sus propios cuentos y los ilustrarán para el concurso 'Porque los niños cuentan'. Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.



El 28 de febrero es el cumpleaños de la Sala y, con el apoyo de la Fundación Gases de Occidente, se presenta Amalia Low, quien a través de la lectura, la música y el arte aspiran a cambiar el mundo. Ella estará durante una semana dictando talleres para los niños de zona rural y para los maestros de las instituciones educativas de Roldanillo, Zarzal y La Unión, ella es autora de muchos libros para la infancia como 'El rinoceronte peludo' y 'El corazón de la tierra'.



Ese día se premiará el Concurso “Porque los niños cuentan” y se fundará el equipo de fútbol recreativo de la Sala con una donación de Adidas y la presencia de Mateo.



Todas estas actividades se dirigen al estímulo de la imaginación y la creatividad de los más jóvenes.



Los niños y niñas del Rincón de Mateo entregan este mes las risas, las lágrimas, y las sílabas de sus propias historias a los nuevos Rinconcillos hechos de células octogonales en los municipios, pueblos y veredas del Valle del Cauca.



CALI