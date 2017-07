'Vendedores no subirán a buses del MÍO, pero estarían en puntos fijos'

La propuesta de entregar carnés a los vendedores informales y artistas urbanos que a diario se montan en buses del Sistema de Transporte Masivo (MÍO), para que sean regulados desde el primero de agosto, está en marcha.

Según la Fundación de Comerciantes y Artistas del Transporte Público, son más de 400 personas las que trabajan dentro del Masivo vendiendo alimentos u otros elementos, como también artistas urbanos.



El alcalde Maurice Armitage señaló que estas personas serán organizadas y pasarán por un proceso de dar carnés. “Vamos a tener una ciudad mucho más culta, más ordenada y con más civismo”, dijo.



Andrés Fernando Pla Luna, director Comercial y Servicio al Cliente en Metrocali, dijo que la propuesta es analizada en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico en varias mesas de trabajo para definir la factibilidad técnica y jurídica.



“Dependemos de estas mesas para lograr que ellos puedan estar dentro de las estaciones, en puntos fijos”, señaló Pla Luna.



El vicepresidente de esa asociación, Fabián Durán, dijo que pueden ganar, en días buenos, cerca de $ 70.000, mientras que en días regulares $ 20.000.



La venta de alimentos sería una de las limitantes porque ya hay concesionarios. Pla dijo que es un tema en el que se debe considerar que hay contratos vigentes y la idea no es entrar a ‘chocar’. “La regularización en alimentos se estudia para que no haya conflicto, la idea es hacer un censo”, señaló el directivo.



Los artistas en este proceso piden considerar su tarea cultural.



Los mayores controles, incluidas las multas, comenzarán a partir del primero de agosto donde se aplicará el nuevo Código Policía.



Según la norma, perturbar la tranquilidad de los usuarios de los sistemas de transporte masivo mediante algún acto molesto como ventas ambulantes, ruido y demás, recibirá una amonestación de carácter pedagógico, la cual constará de un llamado de atención.



En un sondeo realizado en las redes sociales de EL TIEMPO, los usuarios tuvieron opiniones divididas.



Ante la pregunta sobre si estaban o no de acuerdo con los carnés para los vendedores, el 51 por ciento respondió que sí, mientras que un 49 por ciento dijo que no, con unos 250 participantes.



