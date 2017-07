La Presentación de El Aguacatal cerró, tras medio siglo de clases

El colegio privado La Presentación de El Aguacatal, que por casi siete décadas ha funcionado en esta zona del oeste de Cali, cierra sus puertas y la decisión ya no tiene reversa.

La hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, rectora del tradicional colegio, hoy mixto y manejado por religiosas dominicas, una comunidad que está en Cali desde hace más de 70 años, comunicó la medida que dejó atónitos a los padres de familia, a finales de junio pasado.



De acuerdo con una carta del 23 del mismo mes de este año y dirigida a los padres, la rectora indica que esperaba que algunos manifestaran su interés en seguir con el colegio durante el año lectivo 2017-2018.



Pero, según ella, pocos habrían respondido a ese llamado de urgencia, al parecer, por problemas financieros como ella misma se los informó, primero en una reunión con integrantes del consejo de padres, el 16 de junio, y luego a todas las familias, cuatro días después. Sin embargo, padres de familia como Mónica Gordillo, quien por cuatro años, desde transición, tuvo a su hijo menor, de 9, en este colegio y que esperaba pasar a quinto de primaria, dijo que la rectora no explicó exactamente cuáles eran los problemas económicos y “que no habría dado opción para que el colegio continuara labores”.



Es una opinión similar a la de Ramón Rodríguez, padre de una estudiante de 13 años que pasa a octavo grado y que, como él mismo lo afirmó, después de que le “soltaron el chaparrón, sin tener posibilidad alguna de seguir”, proponiéndole al colegio que un tercero se hiciera cargo de la administración, aseguró que tuvo que correr a buscar cupo en otras instituciones, teniendo en cuenta que hallar disponibilidad en cursos secundaria y media es más complicado.



El señor Rodríguez dijo que después del 20 de junio, las directivas habrían dado un margen de tres días para comunicar qué padres seguían o no, pero, como lo señaló, la decisión ya habría sido tomada como mucha antelación. “No se cierra una empresa de la noche a la mañana. Es una decisión que estaba premeditada y que causó un efecto psicológico entre los estudiantes que venían en el colegio, uno de tradición, pero también un grave impacto laboral, pues entre el personal administrativo y docente trabajaban 40 personas, aproximadamente”.



Otras familias expresaron que el colegio venía arrastrando un pasivo por unos 120 millones de pesos por matrículas y por otros conceptos académicos, atrasados por parte de familias de alumnos. Además, pese a una capacidad para unos 600 estudiantes, el plantel no alcanzaba la mitad del alumnado. Tenía 275.



“Con permanente entrega, el colegio trabajó por el anuncio de Jesucristo y el desarrollo integral de las potencialidades de niños y jóvenes de nuestra región, de su familias y de los colaboradores en la misión, destacándose en el campo de la educación y en la formación de valores”, dice la rectora en la carta del 23 de junio que agradeció la confianza de los padres.



Las hermanas dominicas de La Presentación llegaron a Cali, el 29 de octubre de 1945, es decir, hace 71 años. En 1949, la Provincia de Bogotá compró el terreno para la sede definitiva en El Aguacatal. Oficialmente, el colegio abrió sus puertas en 1950 con la misión de un “modelo pedagógico integral, transversalizado por el Proyecto de Pastoral, centrado en el Evangelio y en las enseñanzas de la Iglesia”.



La hermana Torres dijo que ella conversó con rectores de los colegios Ciudadela Educativa La Presentación, en el sur; Stella Maris, Lacordaire, Santa Mariana de Jesús y Benalcázar, instituciones que estuvieron dispuestas a recibir a los estudiantes. Por ejemplo, el Stella Maris recibió alumnos en octavo grado y todo once.



Así mismo, el colegio Francisco José de Caldas también cerró sus puertas, recordando aquellos años de comienzo de la década del 2000, cuando una crisis afectó a numerosos planteles en Cali.



CALI