La Policía que les pide a las mujeres de Cali que no callen

06 de abril 2018 , 07:45 a.m.

Antes, a las mujeres agredidas las mandaban a denunciar en salas de urgencias. Hoy, se les debe llevar a la ruta de atención y que sus casos no queden en el peligro del olvido.

Con el comando de Policía Metropolitana, la intendente Marly Alejandra Bernate asumió en enero la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, Familia y Género, considerada por la Policía como segunda misión prioritaria, bajo la Ley de 1257 de 2008.

¿Cuál es la misión?

Se han asesorado 1.500 policías por cuadrantes, en especial del Distrito 4, en el oriente. No deben omitir la activación de 4 formatos, con datos de víctima y posible agresor.

¿Quién puede denunciar?

Cualquier mujer víctima o persona que tenga conocimiento puede ir a Policía, Fiscalía o comisaría, o al Icbf si se trata de niña o adolescente.

¿Cómo definen violencia?

La pública, como en colegios, universidades o trabajo, y privada en familia. De ellas se desprenden violencia física, sicológica, sexual o económica.

¿Cuál es la tarea policial?

Si es flagrancia se captura y entrega a la Fiscalía. Pero ya no se manda la víctima al hospital, sino que se le lleva y se diligencian formatos.



En agresión sexual, no se debe revictimizar la víctima con preguntas, sino llevarla a especialistas. En hospitales o clínicas está el formato Sisalva, según el cual la víctima no tiene que pagar Copaso, ni esperar, sino recibir atención prioritaria.

¿Que decirle a víctimas?

Que no están solas y que se informen. Muchas veces se les lleva a la Fiscalía, que emite medidas de protección y citas a los agresores. Pero ellas no las llevan a las estaciones por frases como ‘no agrandes el problema’ o ‘lo van a encarcerlar’. Así no es posible realizar las rondas de protección.



CALI