Orietta Lozano presenta su antología poética

Es muy recordada por 'Memoria de los espejos', publicación que salió a la luz en 1983.

‘Esta poesía rehúye los lugares comunes de la sensibilidad y del sentimiento. Hay una suerte de deslumbramiento; un aparecer de pronto en espacios fantásticos, a menudo de agobiante belleza; un destierro de lo habitual y un hacerse lentamente a realidades inesperadas, a veces incomprensibles’, escribe William Ospina sobre La herida de los siglos, el libro que acaba de publicar la poeta caleña Orietta Lozano y que se pudo ver en la pasada Feria del Libro de Bogotá.

El libro se presentó en la Feria del Libro de Bogotá. Foto: Archivo particular



¿Cuántos libros ya publicados?

Tengo nueve libros de poesía, incluido La herida de los siglos, una novela y un breve ensayo sobre la poeta argentina Alejandra Pizarnik.



¿Cómo fue el trabajo para esta antología que acaba de publicar?

Fue volverme a encontrar y reinventar ese diálogo del silencio y la soledad de mis primeros poemas, confirmar ese primer asombro frente a la escritura, esa suerte de inocencia. Encontrarme ante el umbral que se bifurca entre la quietud y el caos; ese laboratorio donde se experimenta el lenguaje, donde se crea el poema. Fue redescubrir que en mis poemas hay palabras que reitero, que repito una y otra vez, sin tregua, sin piedad.



¿Fue difícil la selección?

No fue difícil, fue triste y renovador, volver a sentir lo que en ese momento sentí y, nostalgia al mismo tiempo. Experimentar la paradoja del escritor de ser profundamente él mismo, y olvidarse de sí mismo. Siempre he tenido una relación de pacto secreto con las palabras, la búsqueda incesante de su espíritu, sobre todo, las que me llevan a los bosques, a escribir para ver el resplandor, a esos mundos fantásticos, a escuchar a los peces y a los árboles, al decir de Henry David Thoreau en La vida en los bosques’: ‘¿Quién oye a los peces cuando lloran?’



¿Es complejo, o muy emotivo, releer textos escritos hace varios años?

Es volver a vivir el acontecimiento desde otro ángulo, desde otra orilla: El de la lejanía, el de la nostalgia; palpar la fisura como una herida abierta, como si la vida se revelara y hablara a través de esa lectura interior; como nos dice Robert Walser: ‘Cuando la lejanía desaparece, la proximidad se acerca con ternura…’



¿Qué editorial recopiló su antología?

Esta antología, que reúne mi poesía, hace parte de la Colección Zenòcrates del Grupo Editorial Ibáñez, y la distribución la hará directamente la Editorial dentro y fuera del país.



¿Después de ‘ La herida de los siglos’, qué viene, en qué trabaja?

Escribir, seguir escribiendo, tratando, cada vez más, de encontrar la simpleza de la vida y de la escritura.



Siempre nos sorprende con su poesía. ¿Qué pasó con las novelas?

Luminar es una novela que me publicó La Universidad del Valle, sin mayor distribución. Tengo una colección de cuentos inéditos y otra novela inédita que nunca abandono, algunos breves ensayos sobre varias poetas mujeres.