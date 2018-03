Con una promesa, artista urbano CR inicia gira promocional en Cali

08 de marzo 2018 , 10:15 a.m.

El paisa 'CR Música' regresa después de tomarse un año sabático, en donde se tomó el tiempo de analizar y buscar nuevos sonidos urbanos para sus próximos sencillos, creciendo como persona y profesional. Su más reciente éxito 'Una Promesa' demuestra el gran talento del artista.

Desde muy pequeño, Santiago Carmona, ha sido un gran fanático de la música. Componer sus propias canciones era lo que lo motivaba día a día a seguir persiguiendo sus sueños, y es gracias a las redes sociales que Santiago se entera de un concurso musical promocionado por Nicky Jam llamado "Travesuras acústicas", por el año 2014, el cual no lo pensó dos veces y se lanzo a participar esperando tener una oportunidad de sobresalir.



El esfuerzo tuvo su recompensa y gracias a su talento, Santiago quedo en el tercer puesto a nivel mundial, siendo esto una gran oportunidad de 'saltar' al mundo de la música urbana de manera oficial, el cual tomo el nombre artístico de CR MUSICA.



Su estilo se caracteriza por ser de carácter romántico, fusionando un poco los géneros del pop con el reguetón, refrescando un poco el genero urbano.



CR regresa a la escena con una canción producida por el también paisa Tuny D, productor colombiano que ha trabajado con artistas de la talla de Yelsid, Andy Rivera, Astra, Amaro, entre otros.



“Una Promesa”, como decidieron ponerle al tema, nace de la unión de estos dos artistas, que desde el primer momento dejaron plasmado el talento y su alto índice de composición al punto de tener hoy en día esta canción entre las favoritas de los jóvenes en Colombia.



CR ha trabajado con el sello de su casa productora Laboratorio Studio con el también productor Dex Producer, pero que en esta nueva etapa de su carrera profesional decidieron refrescar su galería musical abriendo las puertas con otros productores.



“Quiero que la gente entienda que los pequeños detalles en una relación son importantes, que las promesas dentro de una pareja son vitales cumplirlas, que cada vez que estemos con alguien le demos valor a las cosas que para muchos no tienen sentido, no es necesario los lujos para ser feliz a alguien, simplemente cumpla lo que le promete”, afirma el artista.



El vídeo de 'Una Promesa' actualmente ya superó las 70.000 Visitas en Youtube en su primera semana de lanzamiento



El cantante abrió su proceso de gira promocional de su más reciente sencillo 'Una Promesa' en la ciudad de Medellín (lugar de grabación del vídeo), para continuar sus presentaciones en la ciudad de Cali.



El sábado pasado estuvo en Play Disco en Cali, presentando sus éxitos y demostrando que es uno de los artistas más sobresalientes actualmente de la música Urbana en Colombia y Latinoamérica.



'CR' planea realizar más giras por las diferentes ciudades del país, compartiendo un poco de su talento con el público.



