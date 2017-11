La novedosa apuesta de la Feria de Cali en el Sálsodromo

La celebración de los 60 años de la Feria de Cali estará llena de sorpresas, coincidirá con los 10 años del Salsódromo que contará esta vez con la participación de Ismael Miranda, el Grupo Niche y la Orquesta Guayacán, pero además, en ese mismo escenario, los asistentes podrán ver, por primera vez en la historia de este evento, seis alas del Carnaval del Cali Viejo.

“Claro que es un riesgo, los sabemos. Pero también es una oportunidad y hemos tomado todas las medidas preventivas; estamos acompañados de los mejores, el comité conceptual del Salsódromo trabaja desde febrero; cada cosa está medida, dibujada, plasmada en el papel, para tratar de disminuir el riesgo a la menor expresión, por supuesto que cada cambio trae un riesgo”, dice Luz Adriana Latorre, directora de Corfecali, la entidad organizadora de la Feria de Cali.



Los asistentes podrán apreciar manifestaciones del Carnaval, pero enmarcadas en un desfile de salsa, muy distinto al Desfile del Carnaval del Cali Viejo que se verá el 28 de diciembre.



“Cali no reconoce todavía su desfile de Carnaval, hay muchos que dicen que las graderías se quedan solas el 27 y el 28, pero la gente compró las boletas en abono, eso quiere decir que la gente no conoce lo que hay alrededor de esos eventos y no usa las boletas. Será una forma de anticiparles que la Feria tiene otras formas expresivas que son maravillosas, que es un desfile que nos cuenta la Cali del ayer, pero también nos cuenta la Cali de hoy a través de propuestas escénicas festivas que están construidas con manifestaciones de danza, música, teatro y artes plásticas. Es enriquecer el Salsódromo, es darle una variante desde las manifestaciones del Carnaval”, agrega la funcionaria.



“El Salsódromo también quiere contar, una de las alas estará dedicada a la gastronomía, otra a los juegos tradicionales. No será un desfile, serán paradas artísticas”, señala Jhon Jairo Perdomo, director artístico del Carnaval y quien hace parte del comité conceptual del Salsódromo.



Serán 1.500 artistas en el Salsódromo, 1.200 de ellos bailarines. El 25 de diciembre verán además el semillero, de nuevo, saldrán los niños y niñas a demostrar que Cali es salsa, también volverán los bailadores sociales, una apuesta que se hizo hace tres años con 10 parejas, esta vez serán 100.



Para que un mayor número de personas puedan ver el espectáculo de pie, se adicionarán 2.000 metros cuadrados más, ahí se reservará espacio para las personas en condición de discapacidad, con movilidad reducida y adultos mayores.

Más días musicales

Habrá concierto inaugural el 25 de diciembre en el Coliseo Mariano Ramos, a las 7:00 p.m. Estará la Salsa Big Band, la Orquesta Kalibre y los puertorriqueños Cheo Andújar e Ismael Miranda.



Otra de las novedades que traerá la Feria es un día más para el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, este año el evento comenzará desde el 25 de diciembre en las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, y el primer día se dedicará a los DJ de los barrios caleños, esos personajes que ponen a gozar a la gente en los grilles, discotecas, salsotecas y viejotecas.

Claro que hay fiesta porque somos Cali, somos música, pero este año nos hemos preocupado por otros públicos y otras posibilidades, como el deporte y la cultura FACEBOOK

El Concierto Juvenil se convertirá en Festival, y ya no se gozará un día, sino dos. Será en Los Cristales y se le incorporarán expresiones como Street dance y freestyle.

Para la Calle de la Feria se montarán esta vez tres y no cuatro tarimas, en todas tocarán salsa, pero dos serán crossover.

Durante los últimos cinco años Luz Adriana Latorre, ha estado al frente de Corfecali. Foto: Juan Pablo Rueda, archivo ET



Se programó un gran prix de velocidad, habrá un circuito ciclístico con Jarlinson Pantano, patinaje de velocidad femenino y atletismo en silla de ruedas.



La Feria Rural y Comunera también comenzará el 25 de diciembre con orquestas salseras locales, ese día la rumba comenzará en Pance y en las comunas 10, 15, 16, 18 y 21.

Niche, Lizandro Meza y Guayacán en concierto

​En esta Feria se invertirán 15.000 millones de pesos, los mismos del año pasado, faltan por conseguir 4.000 millones.



El lanzamiento será el 23 de noviembre en la plaza de Cañaveralejo con un concierto de Lizandro Meza, Grupo Niche y Guayacán. Para adquirir pases dobles deberán ingresar al FanPage de la Feria de Cali, buscar el enlace ‘Termómetro de la alegría’ si están en un computador, si es un celular basta con un clic en la imagen de portada. Deberán subir una foto en algún evento de Ferias pasadas y las 100 más votadas recibirán el premio.



Quienes no puedan venir a Cali podrán seguir los eventos por Streaming a través de la aplicación Corfecali.Tv que se puede descargar, gratis, en las tiendas virtuales y disfrutar la Feria desde una tableta, computador o celular.



Durante la Feria todos los museos de la ciudad estarán abiertos al público, pero desde este jueves, en la Biblioteca de la Universidad del valle, sede Meléndez, se podrá observar ya una retrospectiva de la Feria.



Se exhibirán los trajes utilizados por los abanderados del Salsódromo y se lanzarán los libros de Los 60 años de la Feria de Cali y se presentará Salsa, una historia que contar, de Carolina Rueda a partir de conversatorios y documentales sobre la salsa.