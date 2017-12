Noche de rumba, amor y nostalgia en honor a Puerto Rico

28 de diciembre 2017 , 11:52 a.m.

Héctor ‘Pichie’ Pérez, exvocalista de Sonora Ponceña, elevó la temperatura en la velada del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas.

Como cantante de la Sonora Ponceña, Héctor ‘Pichie’ Pérez celebró los 30, 40 y hasta 50 años de esa orquesta pegada al alma rumbera. Y fue invitado a los 60 años en 2014.



En esos actos cantó Jubileo, que dice: “Hace años, llevándole un mensaje a los latinos, por la unidad de nuestro pueblo hermano...De Berlín a Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la Perla Sureña viene la Ponceña con Sabor...Por la puerta’e la cocina no me pasa nadie..”.



Al filo de la medianoche, Pérez llegó al Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali, que lo rodeó en un homenaje a Puerto Rico, golpeado este año por huracanes, de donde han llegado artistas para dejar su huella salsera. Hubo momentos de nostalgia con la canción ‘Después de la tempestad’.



En esas Canchas Panamericanas, Pérez cantó: “Yamba, yambeque, como mueve la cintura, mamayeé...Yamba, yambeque La negra baila mira, benqué, al son que es”.

El vocalista nació en 1960, en Nueva York, pero se levantó en Puerto Rico.



Canta desde los 9 años. A los 16 entró a La Terrífica, para cantar Fulana de tal o Ni llanto, ni velorio. En 1980 a la orquesta de Tommy Olivencia, donde estaba Frankie Ruiz.



El 23 de octubre de 1983 fue a la Sonora Ponceña. Se retiró en 1989, pero volvió al año para seguir hasta 2014 en la orquesta de los hermanos Quique y Papo Luca, a quienes considera sus padres y mentores.



En los últimos tres años, Pérez anda en su carrera de solista con su trabao El sonero del bailador. Ha sido corista de Tony Vega, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan y Roberto Blades.



Por la tarima, también pasó Rafael Raffy Torres, locutor y musicógrafo de Puerto Rico, con sus 60 años de seguir la salsa. Y los melómanos no se fueron ni con lluvia, destacó Gary Domínguez, organizador del Encuentro que suma 24 años.





