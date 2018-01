'La Industria de Licores del Valle es una empresa viable'

Este año la Industria de Licores del Valle tendrá que vender no solo 8,7 millones de botellas, sino tres millones más de las unidades que tiene en inventario. El año pasado solo colocó 4,5 millones de botellas de las 8,5 millones previstas.

“Desde la junta directiva de la ILV estuvimos muy pendiente del proceso del último trimestre, donde es mayor el flujo de ventas, y pudimos tomar las decisiones financieras adecuadas. Hicimos un alto en el camino y pudimos sustituir esa fuente que nosotros ya avizorábamos, por el comportamiento, no se iba alcanzar”, dijo la directora de Hacienda, María Victoria Machado.



“Con los recursos propios pudimos financiar las actividades de salud, deporte, educación que están direccionadas con esa fuente, lo que hicimos fue una estrategia de movimiento financiero para que eso no le generara un hueco fiscal al departamento”, agregó la funcionaria.



Por concepto de la venta de Aguardiente Blanco se recibieron, vía impuesto, 67.000 millones de pesos y el mercado del ron crece.



“Por eso le queremos dar un parte de tranquilidad a los vallecaucanos, la empresa no está acabada, no está quebrada, tenemos una acumulación de inventarios y un reto mayor para este año. Pero tenemos un producto de excelente calidad y el gran capital de la ILV es que tiene producto”, dijo la funcionaria.



El gerente de la ILV, Mario Andrés Rivero, quien alista la salida del Ron Marqués tres años, dice que desde diciembre se empezó a trabajar en el paso a seguir con el Consorcio Supremo, el comercializador de los productos, pero dentro del debido proceso.



¿Por qué la comercialización de la ILV no es tan agresiva. En el Súperconcierto de la Feria no estuvo; en el muelle internacional del aeropuerto lo primero que se ve es la publicidad de la competencia?

La agresividad comercial va de la mano de una buena distribución, de pronto en el 2016 tuvimos una buena estrategia y un buen desempeño, el 2017 no fue tan bueno; en el aeropuerto hay de ron, de cerveza, de whisky; en el muelle nacional está la ILV de primero, es parte del mercado que hacen las marcas. Lo que nosotros tenemos que hacer, como industria, es estar presentes y competitivos. Cuando se hacen eventos privados en las ferias, el empresario de turno define con quién hace su patrocinio, nosotros estuvimos hasta el último momento pendientes de que quisiera trabajar con nosotros y no fue posible. Sin embargo, en todas las ferias del departamento somos el principal patrocinador de los eventos oficiales, el Blanco y el Ron Marqués siempre están en los coliseos de cada ciudad y pueblo. Nosotros estamos recibiendo todo el año propuestas de patrocinios, en la medida de las posibilidades financieras de la empresa hacemos presencia, porque los recursos no son ilimitados.



¿La Asamblea critica que se conformen con vender por el piso de lo proyectado y no con el techo?

Sí esa es una de las quejas, nosotros estamos trabajando con los delineamientos que nos dejó el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali donde hubo peritaje sustentado en estudios de Nilsen y, en general, el comportamiento es por ahí, entre ocho y nueve millones de botellas de licores de los propios; pero no se puede desconocer que Caldas hace una excelente labor y que vende muchos millones de botellas de ron, ahí hay un mercado por avanzar, nuestros ron, estamos seguros, es muy superior, el sabor del Marqués es, tal vez, el más sabroso de Colombia, y sí, necesitamos unas estrategias mucho más agresivas; tener un aliado comercial que nos permita llegar a todas partes y en un buen desarrollo comercial podríamos hablar de 10 o 12 millones de botellas.



¿La ILV es o no una empresa rentable?

Muy rentable, sigue viva, tiene sus procesos productivos competitivos; el mercado se ha dificultado por entrada de varios competidores. Hay una oportunidad en la categoría de los rones, en todo el país ha crecido el consumo de ron, desplazando el aguardiente, y ahí es donde tenemos la apuesta de crecimiento con el Ron Marqués para los próximos años.