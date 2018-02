El caleño que triunfa a nivel Internacional en el género urbano

Su nombre es Cesar Acosta Santana, pero desde pequeño en su familia le dicen la 'La Firma', nombre que adopto para arrancar desde hace cuatro años en el mundo de la música Urbana. Viajo a Toronto, Canadá cuando era joven y es allí donde se ha dado a conocer de manera internacional, trabajando de cerca con artistas del género como Farruko.

Es en el hemisferio norte en donde el artista caleño se fue abriendo camino en el mundo de la música urbana. Trabajando el proceso de su imagen personal y la producción general de su equipo, para lograr consolidarse como un artista de talla internacional desde hace 2 años.



Cesar Acosta Santana se le conoce a nivel personal, pero desde hace 4 años se consolido con el sobrenombre de 'La Firma' ya que según el artista desde muy pequeño su familia lo llamaban 'Firmita'; de ahí toma inspiración para formar su propia marca personal.



Trece años permaneció alejado de su patria, moviéndose entre Estados Unidos y Canadá, siempre con la mentalidad de sobresalir en el área musical; y fue el género urbano que llamo su atención, entrando de lleno a esta industria.



"La música es un estilo de vida, y eso para mí es la música urbana, el sonido que tu representes es lo que representa tu vida" comenta la Firma.



Con el paso del tiempo, el caleño ha dado de que hablar en las diferentes emisoras canadienses, especialmente en la programación de la música latina, en donde ha logrado encontrar ya un espacio propio gracias a sus sencillos como 'Amor de colegio' y 'Bella' entre muchos más.



"Me especializo en reguetón, pero yo le pego a todos los géneros urbanos, intento hacer una fusión entre la música que me gusta, entre el Trap, el Hip Hop, y demás para mostrar la versatilidad que tengo como artista". Explica la Firma.



Desde hace un tiempo el género del 'Trap' ha tomado protagonismo en casi todos los rincones del continente americano, y muchos artistas urbanos han llevado su música hacia ese camino. Ese no es el caso de 'La Firma', quien comenta que sí, le encanta el Trap, y tiene un par de canciones de este género, pero su intensión no es seguir la tendencia que la música urbana esta viviendo estos años. Él quiere seguir firme en sus ideales de consagrar la fusión de su música, que se ve reflejada en su más reciente sencillo 'Bella' que es la fusión de reguetón, Pop y Flamengo.



Además de 'Bella', el caleño tiene otros cuatro sencillos entre los que se destacan 'Fotografía', 'Preso del recuerdo' 'En el Club' y 'Amor de colegio' este último tuvo gran recibimiento de Farruko, quien colaboró con 'La Firma' en la realización del remix.



El proceso de crecimiento de Cesar ha sido impresionante porque además de Farruko, ha tenido de la oportunidad de abrir el escenario de importantes artistas como Maluma, Ozuna, Daddy Yankee, y Ñejo y Dalmata.



'La Firma' después de trece años regresa al país, a su natal Cali, con la firme intensión de empezar un nuevo y exitoso proceso musical en el país en donde el próximo 2 de Febrero se presentara en la discoteca 'Publik', el sábado siguiente en Roldanillo, Valle y diferentes sectores del Cauca y Nariño.





