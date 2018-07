La depredación del Bloque Calima en el Pacífico colombiano

“La injerencia de Vicente Castaño fue fundamental para el arribo del Bloque Calima de las AUC al Valle del Cauca. Igual de importante fue el apoyo de sectores políticos y económicos -legales e ilegales- del departamento, y de los narcotraficantes herederos de los negocios del Cartel de Cali”.

Esta es una de las observaciones del informe ‘Bloque Calima de las AUC (autodefensas de Colombia), depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Fue presentado este martes por el Centro Nacional de Memoria Histórica. El equipo estuvo dirigido por Álvaro Villarraga, que durante tres años recogió información y entrevistó a desmovilizados.



“(...) el Bloque Calima tuvo condiciones favorables para emerger como grupo armado dominante en el centro del Valle del Cauca, (...) Se necesitaron varios meses, decenas de campesinos asesinados y desaparecidos y varios cientos de desplazados para que la Fuerza Pública y las autoridades civiles admitieran de manera pública la presencia paramilitar, a pesar de las denuncias del Ministerio Público y las organizaciones sociales”, dice el informe. Pero no solo hace análisis de los orígenes del grupo y sus vínculos con el narcotráfico. También habla de ‘paras’ que no se desmovilizaron.



“Desde que se conoció la cifra de integrantes del Bloque entregaron armas ha existido controversia sobre la cantidad de paramilitares que no se unieron a este proceso. Una de las explicaciones sería porque desertaron o porque se incorporaron a otras estructuras armadas ilegales. “(...) el caso más debatido es el del grupo que operaba en el Pacífico, específicamente, en Buenaventura. Mientras hay quienes afirman que los integrantes del Bloque Calima que operaban en el puerto no se desmovilizaron y siguieron delinquiendo como si no hubiera existido una desmovilización colectiva”.



Anota que “hay posturas intermedias que afirman que hubo un sector de paramilitares que participó en el proceso de desmovilización, mientras que otro se mantuvo en las armas y comenzó a atacar a quienes se habían desmovilizado”.



