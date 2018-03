La alianza estratégica del Centro de Eventos Valle del Pacífico

02 de marzo 2018 , 09:52 a.m.

Desde este primero de abril el Grupo Heroica comenzará a operar, durante los próximos 10 años, el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

El Grupo Heroica, el mismo que opera el Centro de Convenciones Cartagena de Indias y el que acaba de conseguir la operación del Centro de Eventos de Costa Rica, es una sociedad de la que hacen parte Conconcreto, GHL Grupo Hoteles y Sala Logística de Las Américas.



“Esta alianza significa potenciar lo que en estos últimos 10 años se ha venido trabajando, nos permitirá dinamizar más rápidamente la captación de eventos nacionales e internacionales y terminar de fortalecer estándares de calidad en los servicios que ofrecemos. Además, vamos a entrar a operar directamente nuestra cocina”, dijo la gerente de Valle del Pacífico Centro de Eventos, Claudia Isabel Cardona.



“Esta alianza implica que Colombia se fortalezca en la industria de reuniones porque Heroica es una firma colombiana y trabajar en conjunto es fundamental para un país, para una región”, agregó



Los centros de eventos ayudan a la dinámica económica de las regiones. El año pasado, a través de esta industria de reuniones, se irrigaron 15 millones de dólares en esta zona del país. Según Cardona, permitió la ocupación de 42.000 habitaciones y se incrementaron las ventas en un 21 por ciento.



“Proyectamos un crecimiento del 10 por ciento en el próximo año, éste es de empalme. Lo que se vienen son resultados positivos”, señaló Cardona.



Uno de los objetivos de esta alianza con el Valle del Pacífico es que alcance su certificación, como el de Cartagena de Indias que tiene el certificado de la Asociación Internacional de Palacios de Congresos que agrupa a más de 170 centros de convenciones. Proceso que se tomará unos dos años.



“Somos los únicos de Suramérica que tenemos la certificación gold de estándares de calidad, con eso logramos visibilizarnos en el mundo”, dijo la gerente del Grupo Heroica, Juliana López.



El Grupo Heroica tenía claro, después de quedarse con la operación del Cartagena de Indias, que quería convertir la empresa en una operadora de recintos de eventos, actividad muy común en Europa y Estados Unidos, pero no en este continente.



“Pretendemos ser líderes en Latinoamérica en los próximos años, operando exitosamente los recintos de eventos. Aportamos a la competitividad del Valle a través de esta alianza implementando todos estos estándares de calidad, eficiencias operativas, todo ese know how para cocinar para 2.000 personas en el Centro de Eventos; la dinámica de la industria de reuniones es de rotación, los eventos rotan, en los eventos internacionales necesariamente tienen que rotar”, señaló la gerente del Grupo.



“El Caribe y el Pacífico son destinos complementarios”, agregó.