La futura abogada Gabriel Tafur Nader, nueva Señorita Valle

26 de abril 2018 , 08:05 a.m.

Ella aceptó ser candidata después de dos años de recibir propuestas del Comité de Belleza del Valle del Cauca (Combelleza), para que se decidiera a reopresentar al departamento.

Gabriela Nader Nader hace parte de una familia de Cali de ascendencia libanesa. Es hija del ingeniero civil y constructor Octavio Tafuy la comerciante Olga Liliana Náder. Su hermano mayor es el ingeniero industrial Michel Tafur y la menor de la casa es Valentina, estudiante becada Mercadeo y Relaciones Públicas en Estados Unidos.



Sus estudios de bachillerato los hizo en el Colegio Bolívar. A los 4 años entró a estudiar piano en la Academia Arboleda hasta los 18 años. Entonces, viajó a estudiar derecho, en la Universidad de Los Andes.



Ya ejerce sus tareas en derecho en una entidad mientras que tiene a su cargo la coordinación de un grupo universitario de comercio electrónico, informática y telecomunicaciones.



Está a punto de su grado como abogada, que está previsto para octubre, antes del evento de la belleza. Eso hizo que aceptara la propuesta de Combelleza y,. sobre todo, del director de Comunicaciones de esa entidad. Jorge Dusterdieck. Recuerda que como brome le dijo que iría cuando saliera un decreto. "me sorprendió cuando me llamó este año y me dijo al coincidir con la austeridad del Concurso, por el cambio de fechas del certamen, se daría su nombramiento.



Fue Modelo Revelación en Cali Exposhow en 2009. Eso le abrió puertas para el modelaje y le da tranquilidad para ir a la pasarela.



Gabriela siempre valora su amor por el arte, sabe inglés y portugués, y espera que el Valle rodee su nombre en el Reinado.