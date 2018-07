Junio con bajonazo histórico de homicidios en Cali

02 de julio 2018 , 10:40 a.m.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, y el secretario de Seguridad de la ciudad, Andrés Villamizar, resaltaron el balance de homicidios en la ciudad, en junio de este año.



“Acabamos de terminar el mes con el número de crímenes más bajo en 25 años”, dijo el mandatario. Añadió que hubo 75 casos. “¡Esta noticia nos llena de alegría! ¡Ojalá fueran cero, pero esto es un resultado muy positivo”, dijo el Alcalde.

"Son buenas las noticias para la ciudad de Cali, por lo menos así lo señaló Andrés Villamizar, secretario de seguridad de la ciudad; pues el pasado junio habría sido el mes más pacífico en los últimos 25 años.

De acuerdo con el mandatario, la reducción en junio fue del 27 por ciento.

De acuerdo con el mandatario, la reducción en junio fue del 27 por ciento.

Menores y jóvenes, principales víctimas de primeros cuatro meses

En cuanto a los primeros En los primeros cuatros meses de este año, 39 menores han sido asesinados en Cali. Aunque los crímenes de niños y adolescentes bajaron

en un 20 por ciento con respecto a los homicidios de quienes no habían cumplido la mayoría de edad, el año pasado, la cifra preocupa a diferentes estamentos, tanto de la Alcaldía como de organizaciones no gubernamentales y de la Arquidiócesis de Cali. Estos datos, recogidos por el programa ‘Cali Cómo Vamos’, de la Policía Nacional, precisan que en 2017 hubo 44 asesinatos de estas víctimas y entre enero y abril

pasados, la cifra se redujo a 35, con nueve de diferencia.



Inclusive, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) también hizo un llamado en su momento, al referirse a un análisis de casos por balas perdidas en

27 años que indicó que Cali es una ciudad donde impacta que mujeres y menores sean víctimas de estos disparos. Muchos de estos casos, según la Policía, ocurren por

enfrentamientos entre grupos delincuenciales y pandillas que siguen disputándose territorios en calles de barrios del oriente, del suroriente y de la ladera de la capital

vallecaucana. Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, dijo que entre 2015 y lo que va de este año, los homicidios

por enfrentamientos entre pandillas en la ciudad siguen bajando.



Según el Observatorio Social, el año pasado, las autoridades reportaron 181 homicidios en Cali, asociados a pandillas. El año anterior hubo 214, es decir, la reducción de estos crímenes fue del 15,4 por ciento.



El oficial destacó, a su vez, que en la comuna 1, que corresponde a Terrón colorado, se registraron 10 asesinatos hace tres años; en 2016 bajaron a 7; y en los últimos meses

no se ha registrado ni uno solo. Son estas mismas zonas, donde el alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, recalcó la semana pasada que allí se está trabajando en acciones con intervención social como por ejemplo, el programa ‘Tratamiento

integral de pandillas’ que hace 12 años arrancó en Cali, con el fin de trabajar con más de mil jóvenes en riesgo por vivir en zonas de influencia de grupos delincuenciales,

sobre todo, de esos sectores.



Es así que 21 jóvenes de las comunas 1, 18 y 20, de la ladera; 16, del suroriente, y 13, 14, 15 y 21, del oriente y del Distrito de Aguablanca, fueron parte del más reciente desarme dentro de esta apuesta municipal.



A su vez, en estos primeros cuatro meses del año, tres menores, con edades entre los 10 y los 14 años, aparecen en los preocupantes asesinatos. Claro está que el año pasado, hubo siete de estas víctimas, o sea que bajó el número de estos crímenes en un 57 por ciento. Dentro de este panorama sobre la violencia en Cali, también preocupa que otros de los grupos que aparecen entre las principales víctimas de homicidios en el municipio tenían entre 18 y 24 años.

El sacerdote José González, vicario para la Reconciliación y la Paz, de la Arquidiócesis de Cali, insistió en la necesidad de seguir trabajando con jóvenes en alto riesgo en la ciudad, sobre todo, con aquellos que se dejan convencer de portar

un arma. Recalcó la importancia, de trabajar con las familias.