Molestia de Julio Nava por cobro de Sayco a concierto por Mocoa

Tras la avalancha del 31 de marzo que dejó más de 300 muertos en Mocoa y que enlutó a todo el país, no han sido pocas las voces de aliento, donaciones y artistas que se han sumado en solidaridad para ayudar a levantar a la capital del Putumayo.

Uno de ellos es el cantante vallecaucano Julio Nava quien plantea realizar un concierto gratuito en la ciudad de Pasto, donde pretende recolectar utensilios de aseo, cocina y ferretería para las personas que lo perdieron todo.



Pero su sorpresa fue grande cuando recibió una llamada por parte de funcionarios de Sayco y Acinpro indicándole que el evento, que él haría sin ánimo de lucro, debía pagar un impuesto.

Ante esto el cantante hizo una denuncia pública a través de un vídeo que ya es viral en las redes sociales y tiene más de 360.000 reproducciones FACEBOOK

“La idea del proyecto es recolectar cierta cantidad de donaciones para entregarlas en lugares donde las ayudas no han llegado, pero la sorpresa fue que en vez de recibir ayuda por parte estatal, recibí la notificación que debo pagar más de 700.000 pesos”, dice el cantante.



Según Sayco y Acinpro el monto total que debe pagar el cantante es de un salario mínimo mensual legal vigente para tener el permiso y realizar su concierto, es decir la suma de 737.717 pesos.



“Aún sabiendo que es algo para el beneficio de una comunidad, ellos no perdonan el cobro y lo hacen en conciertos, bares, discotecas y hasta los buses; eso sí, se desaparecen a la hora de pagar regalías a sus asociados”, dijo Nava.



Además, el molesto cantante, denunció que no solamente es él está molesto por el accionar de la empresa, pues también hay varios artistas a los que se les desconocen sus derechos.



“La pregunta es ¿A dónde va esa plata?, no hay buena repartición de ella, los juglares y grandes artistas mueren de hambre cada día mientras que unos pocos se enriquecen”, dice.



El trabajo del artista comenzó ya hace varios años cuando comenzó a hacer parte de la Unidad de Víctimas a nivel nacional y tuvo la oportunidad de compartir con varios líderes de la comunidad e indígenas; meses antes de la avalancha estuvo en Mocoa compartiendo con su gente.



A su vez dijo que requieren más apoyo al indicar que: “los nuevos artistas no pueden surgir debido a la cantidad de ‘arandelas’ que se le colocan cada día y más si hacen un evento en beneficio de la comunidad, esas cosas no se deberían cobrar”, afirma.



Entre tanto, y a pesar del cobro de este impuesto, Julio Nava dijo que el concierto para los habitantes de Mocoa se realizará el próximo viernes 12 de mayo, y que lo recolectado se documentará a través de fotografías y videos para dar fe a los donadores que lo que entregaron fue entregado.



“Queremos ser lo más limpios posibles, sellaremos las cajas frente a ellos y cuando lleguemos a Mocoa grabaremos cada entrega. No cobramos dinero, solo pedimos ayudas físicas y así a Sayco no le guste vamos a ayudar a los mocoanos”, concluye.



