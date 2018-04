Jornada por la restauración y protección del Zanjón del Burro en Cali

'Siembra Un Árbol' es el nombre de la actividad que se enmarca en el Gran Festival del Guatín, por la restauración y protección de ese espacio en el corredor ecológico de los Farallones de Cali, el Río Lili y el Río Cauca.

La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali (Acemli), liderada por su comité de Salud Pública, lidera la 6ta Gran Jornada de Siembra de Arboles - Cali, que se realizará el domingo 8 de abril, a las 7:00 a.m.



Este evento se hará bajo el marco del Gran Festival del Guatín, por la restauración y protección del Zanjón del Burro que hace parte del Corredor Ecológico de los Farallones de Cali, el Rio Lili y el Rio Cauca.



Durante el evento se sembrarán 500 arboles que servirán como refugio para 175 especies de aves y 28 especies de mamíferos. Los organizadores dicen que se requiere la ayuda de muchas manos dispuestas a colaborar.



La meta es sembrar 500 árboles que servirán como refugio para 175 especies de aves, 28 especies de mamíferos (entre las que se encuentra el guatín), 9 especies de peces y se sumarán al inventario de más de 220 especies distintas de árboles.



El punto de encuentro es en el Lago de la Babilla, del sector de Ciudad Jardín. No se requiere inscripción previa, las inscripciones son el mismo dia del evento en orden de llegada.

El programa del domingo

El cronograma es el siguiente:

- De 7:00 am a 7:45 am: Entrega de fichas e inscripciones.

- De 7:45 am a 8:15 am: Desplazamiento a la zona de siembra.

- De 8:30 am a 9:00 am: Capacitación de cómo sembrar.

- De 9:00 am a 9:30 am: Entrega de árboles.

- De 9:30 am a 12:00 am: Siembra.



Se recomienda llevar pantalón largo, zapatos de agarre, protector solar, gorra o sombrero. En lo posible camisas blancas. También contar con buena hidratación y refrigerio.



Acemli dice que es un evento para compartir en familia. Los menores deben de ir acompañados de un adulto responsable. No hay que subir lomas, la mayor parte de la siembra es de fácil acceso.



El lunes pasado, en la Biblioteca Departamental 'Jorge Garcés Borrero', se dio impulso a esta propuesta en el programa Lunes de Ciudad.