El programa que beca a los más ‘pilos’ del Valle

Jhon Deiby Ospina, quien desde su adolescencia se convirtió en el administrador de la venta de empanadas, aborrajados vallecaucanos y almuerzos del humilde barrio Bolívar, en Alcalá, norte del Valle del Cauca, tuvo un dilema: o se retiraba de su colegio –así hubiera logrado el mayor puntaje de las pruebas Saber 2016 de todo el municipio– o terminaba su bachillerato.

Aunque en un comienzo, desde el alcalde de Alcalá hasta la misma gobernadora Dilian Francisca Toro se sorprendieron por esta decisión, Jhon les explicó que no obstante el orgullo que le hinchó el pecho por haber obtenido el más alto resultado en la prueba Saber de su municipio, iba a repetir el examen para obtener un puntaje más elevado que le permitiera una beca del programa Ser Pilo Paga para ingresar a la universidad y cumplir su sueño.

Así que Jhon Deiby estuvo decidido a olvidarse de su primer puntaje con el fin de repetir el último año escolar en la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, donde estudió desde primaria, para volver a presentar el examen.



Pero, cuando la gobernadora estuvo en el colegio de Jhon, a finales de octubre del año pasado, el joven de 18 años le habló de su sueño y de cómo podría frustrarse porque, pese a todos los esfuerzos de su mamá, Gloria Valencia Restrepo, y de su abuela materna – María Rosalba Restrepo– , ellas no podían financiarle sus estudios superiores.



La venta de comida no alcanzaba para pagarle una carrera.



Conmovida con la historia, la gobernadora Toro le recordó a Jhon Deiby que tenía el mayor puntaje de Alcalá, un municipio de 20.000 habitantes, lo que le daba derecho a ser parte del programa ‘Los más porras del Valle’, una iniciativa que otorga becas para estudios de educación superior y auxilios económicos a los jóvenes de escasos recursos de la región para que cumplan sus sueños.



Esta es una apuesta que a partir del segundo semestre de este año beneficiará a 130 muchachos de los 42 municipios del departamento que obtuvieron los mejores puntajes de las pruebas Saber. El proyecto es financiado con recursos provenientes de regalías y del Fondo de Desarrollo Regional, que aportan un monto que asciende a los 4.889 millones de pesos.



La noticia le llegó a Jhon como ‘caída del cielo’. “¡No tenía que volver a repetir el año!” Decidió cursar estudios políticos y resolución de conflictos en la Universidad del Valle, en Cali, a tres horas de Alcalá. De inmediato empezaron los trámites, mientras Jhon Deiby culminaba el grado once en su institución, donde se destacó en filosofía y ciencias sociales.



“Siempre me han gustado las humanidades, y en esto influyó uno de mis profesores –asegura Jhon–. Por esta razón, en décimo fui un representante de paz para ser mediador de conflictos en mi colegio con otros 10 representantes, y en once fui personero estudiantil”.



El alcalde de Alcalá, Javier Andrés Herrera, también le rindió un homenaje a Jhon, entregándole una condecoración.



“Esta es una oportunidad para que los jóvenes de escasos recursos en el Valle y quienes no estén en Ser Pilo Paga puedan ingresar y permanecer en una universidad de alta calidad, como lo es la Universidad del Valle”, dijo la gobernadora Toro.



“Lo bueno de todo es que este programa me ofreció una preparación por tres días para hacer la prueba de admisión a la Universidad del Valle, y luego nos informaron que debíamos tener un preuniversitario, antes de empezar el semestre”, anotó Jhon.



El semestre en la carrera que eligió comenzará la próxima semana. “Todo me lo pagan: la estancia, la alimentación y el transporte –estos dos suman alrededor de 500.000 pesos mensuales–. Eso no se ve en otro lugar. Lo único por lo que tengo que preocuparme es por estudiar; este es mi nuevo sueño. Ser el mejor de mi clase”, afirmó Jhon.



“Los estudiantes seleccionados han venido realizando un semestre de nivelación muy intensivo, a través del sistema de regionalización”, explicó Édgar Varela, rector de la universidad.



Jhon, por su parte, no puede ocultar la emoción. “Ahora voy a rescatar la enseñanza que me dio aquel profe en el colegio: desde la política, sabiendo ejercerla y pensando en el bien común y no en el propio, es posible transformar el mundo”.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Alcalá (Valle)