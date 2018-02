JGB sale a la conquista de nuevos canales y de nuevos mercados

JGB, la del Tarrito Rojo, anda en busca de presidente. Después de 16 años, Mauricio Alford, dejará el cargo en marzo próximo, decisión que anunció en noviembre pasado a la junta directiva.

Durante este tiempo, JGB pasó de reportar ventas por 40.000 millones de pesos a casi 220.000 millones y a posicionar varias de sus marcas en los tres primeros puestos de participación dentro del mercado nacional y empieza a abrir caminos para afianzar sus exportaciones.



Alford habla de cómo deja esta compañía que hace 93 años nació como un negocio de farmacias para incorporarse después al consumo masivo.



¿Cómo queda JGB?

Ha crecido cerca de seis veces en el tiempo en que yo la he manejado, crecimiento sostenible y rentable, incluido el 2017, año complejo desde el punto de vista de competitividad y de fenómenos del consumo. Digamos que un proceso exitoso como este generalmente se le atribuye a aspectos como la fuerza de la marca, posicionamiento de la calidad y precio, actualización de las fórmulas, modernización de la imagen, procesos en los puntos de venta, trato con el consumidor, etc. Pero también hay otros temas que tienen que ver con el conjugar un equipo de líderes que, en mi opinión, tengan especial habilidad de hacer que las cosas pasen.



¿Cómo cerró el 2017?

Con un crecimiento del 7,0 por ciento en ventas y del 20 por ciento en utilidades versus el año anterior y, aparte de esto, nuestros productos líderes mantienen sus posiciones de mercado según las cifras del Nielsen; Tarrito Rojo, por ejemplo, sigue siendo el líder dentro de la categoría de productos dietarios; Fluocardent es la segunda marca, durante el ponderado de los últimos 10 años se ubica después de Colgate; el algodón sigue siendo la marca líder y tenemos varias marcas que están entre las tres primeras posiciones según Nielsen. Dentro de esos tenemos nuestros jarabe para la tos, los cepillos de dientes y nuestro blanqueador.



¿Hay planes de exportar o de vender?

JGB no se plantea vender; hemos venido trabajando en los últimos años en construir plataformas de crecimiento, por ejemplo, hay algunos frentes que van a jugar un papel muy importante. Esta el tema de la innovación y no solo a nivel de productos, sino en términos de procesos y captura de nuevos canales; hemos venido ahondado en nuestra penetración en los nuevos canales que han entrado a Colombia como por ejemplo D1, Justo y Bueno, uno de los grandes desafíos es lograr cada vez mayor penetración en estos canales, y por otro lado, en el desarrollo de productos y marcas. Por otro lado, en el tema de alianzas nosotros las visualizamos como un tema muy amplio, podrían tener frentes diversos en términos de conquistar canales en conjunto con empresas que tienen valores agregados que aportarle a JGB o lo mismo, a nivel de desarrollo conjunto de productos o mezclas de atención de puntos de venta.



¿Y en el caso de la internacionalización?

En los últimos dos años hemos venido visitando algunos países de la región, haciendo contactos estratégicos porque nosotros visualizamos que el primer paso de JBG en la ambición de exportar debe ser de construir distribuidores estratégicos en algunos países que nos permitan poder entrar en el plan de la distribución global, conocer el país, conocer los mercados, la competencia, los productos, para luego tomar decisiones de en cuáles de ellos a la compañía le interesaría tener una posición propia.



¿Qué países visitaron?

Ecuador, Perú, El Salvador, Panamá, en países intermedios a esos, de hecho este año tuvimos exportaciones a Panamá y Estados Unidos, allá tenemos una posición a través de distribuidores especializados en llevar productos colombianos para la colonia colombiana que vive en Estados Unidos, son nuestros primeros pinitos, aún la exportación no tiene un peso tan relevante para nuestro negocio total, pero digamos que , justamente, hace parte de la visión. Queremos diversificar dentro de la geografía estadounidense; hemos venido avanzando en la parte legal, necesitamos registros de marca, registros sanitarios y resolver temas legales con los distribuidores y eso toma un tiempo que es el que hemos venido tratando de ganar en estos dos últimos años.



¿El Tarrito Rojo sigue como ícono de JGB?

Hoy en día, la marca Fluocardent vende más que Tarrito Rojo que sigue siendo nuestra segunda marca y sigue siendo muy importante para nosotros, de cara al consumidor. JGB está posicionada como una marca que apoya la nutrición y la salud al alcance de todos, ese es un eslogan nuestro, y eso tratamos de hacerlo con cada una de nuestras categorías; hoy tenemos una que es muy relevante y es la de cuidado oral con las cremas, cepillos, sedas y enjuagues y ahí nos hemos posicionado como una marca de muy buena calidad y con un precio asequible al consumidor que es lo que nos ha permitido tener la posición segunda en los últimos 10 años; luego está Tarrito Rojo, una marca que durante 90 años ha mantenido el liderazgo a pesar de la dinámica constante de innovación dentro de esos todas las multinacionales y demás. El paso de la marca de generación en generación ha construido un ícono en la mente de los colombianos. No hay una persona en Colombia que no sepa qué es el Tarrito Rojo.



¿Y cómo se proyectó la compañía en este 2018?

La compañía tiene un objetivo de crecimiento a dos dígitos, creemos que el 2018 va a haber una leve recuperación de la economía y del consumo, somos optimistas en ese sentido, ya sentimos que hay señales de que eso está sucediendo, en esa misma medida la compañía sigue teniendo oportunidades y además, empezarán a aterrizarse algunos proyectos que se han venido cocinando en el mundo de las alianzas estratégicas y de la internacionalización tanto como de la innovación, son cosas que ya deben empezar a entrar al mercado y JGB debería, en condiciones normales, tener un año de crecimiento y rentable en el 2018.