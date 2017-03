Mitad del jarillón está desocupada, en 13,7 kilómetros: Alcaldía

El sector Las Vegas, que durante más de cuatro décadas fue creciendo como un asentamiento en el jarillón del río Cauca, en el nororiente de Cali, muy cerca a Petecuy, es un campo desierto.



Por allí pasaron las máquinas retroexcavadoras y orugas para derribar las edificaciones, algunas en cemento, y otras en madera, esterilla y bahareque.

El año pasado salieron 616 familias de Las Vegas y también del aledaño asentamiento Venecia, que cubren un área de 2,5 kilómetros y 400 más de una escombrera detrás de la Ptar.



En febrero de este 2017, según Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, el proyecto planeó el traslado de las últimas 103 familias entre ambos sectores. Las Vegas desapareció y el proceso tiene pendiente la salida de nueve familias de Venecia, cuyo proceso se está tramitando para este mes. Hasta ahora, se han despejado 13,7 kilómetros de un total de 26,1 del jarillón que bordea los límites nororiental y oriental de Cali.

Entre estos 13,7 aparecen dos kilómetros en lo que era Brisas de un Nuevo Amanecer y el actual Parque Lineal Cvc que en abril próximo tendrán las primeras obras de reforzamiento. En ese mes, también se entrará a reforzar la zona de Las Vegas y Venecia, así como Cinta Larga.



Es decir que la mitad del jarillón está despejada,según la Alcaldía y el gerente del Plan Jarillón.



No obstante, algunas de las familias como la de Gerardo Quintero Echeverri no están de acuerdo con los montos de las compensaciones económicas que ofrece la Administración con el Fondo Adaptación, del Gobierno Nacional, para hacer su retiro y así empezar el reforzamiento del jarillón en esa zona de la comuna 6. “Yo he vivido con mi señora y mis tres hijos por 18 años en el jarillón. Dependemos de una granja con gallinas ponedoras. Antes teníamos 400 y ahora con todo esto, manejamos 150.

Por irnos nos han ofrecido seis millones de pesos porque somos unidad productiva y no nos reubican, pero esa plata no alcanza ni para montar un negocio y pagar vivienda. Por eso, familias en Venecia no nos hemos ido. Además estamos en un terreno que no es del municipio”, dijo Quintero.

El Plan Jarillón es el proyecto que el municipio con el Fondo Adaptación de la Nación, la Corporación Autonoma Regional del Valle (Cvc) y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) se trazó desde hace cinco años, cuando se detectaron fisuras a lo largo del dique que requiere ser estabilizado y mejorado en el trayecto de los 26,1 kilómetros y así evitar que el desbordamiento del río arrase con viviendas de 900.000 habitantes, es decir, con todo el Distrito de Aguablanca, y las comunas 6 y 21.



De 8.777 familias censadas tras las inundaciones de 2010 y 2011 por el fenómeno de La Niña, 2.208 han sido reasentadas a planes de vivienda como Río Cauca y Ramalí, así como a Potrero Grande. Conforme con los datos del Plan Jarillón, se han pagado compensaciones económicas que suman 2.280 millones de pesos representados en 82 cheques.

El proyecto no ha sido sencillo por el impacto social que el mismo alcalde Maurice Armitage reconoce, “pues no es fácil sacar a familias que han vivido por años en el jarillón, pero deben entender que ellas también están en riesgo así como la ciudad. Además, en caso de una inundación se afectan las plantas de acueducto de Puerto Mallarino y Río Cauca y una inversión para reparar un daño así, pues ambas surten al 75 por ciento de los caleños, es mucho más compleja”.

Pero para familias como la de Jakeline Ariza, su retiro y las de decenas que habitaban el asentamiento Las Vegas no fue en condiciones justas. “No es posible que nunca nos regalaron un ladrillo para construir allí, y ahora nos lo quitaron todo. Mi casa la derribaron el 24 de octubre y se fueron los sueños que teníamos con mis dos hijos pequeños y mi esposo. Hemos vivido de la venta de cerdos. Ahora tenemos que pagar arriendo en Petecuy, 500.000 pesos y 400.000 de alquiler en Mulaló para las siete marranas. Nos ofrecían 18 millones de pesos, cuando el avalúo de la casa en Venecia era por más de 200 millones”.



El gerente Saa respondió el proceso se está haciendo, teniendo en cuenta que se deben garantizar los derechos de la población y por eso, se revisan jurídicamente los casos, como por ejemplo, el de las nueve familias pendientes por traslado de Venecia, pues “se analizan los títulos que están reclamando. Pero se les está explicando que el terreno donde están es del municipio”. Saa añadió que las compensaciones se están entregando, acorde con los documentos que se solicitan a las familias, mostrando que no solamente trabajen allí, sino que hayan vivido en el jarillón.

En el caso de la señora Ariza, el gerente Saa dijo que su familia no aceptó la compensación.



Aseguró que este año deben salir otras 2.600 familias y el año entrante, las 3.969 restantes. El 2018 vencerá el plazo para los traslados y el 2019 para el reforzamiento del jarillón. Saa reiteró que las familias de este año serían reubicadas en Torres de la Paz, en la comuna 14, con 160 apartamentos, en el oriente, mediante un plan de vivienda promovido por Comfandi; otras se llevarán al proyecto de la Ciudadela recreativa El Pondaje y Charco Azul, en 49.642 metros cuadrados, que la Secretaría de Vivienda municipal viene planteando desde hace dos años, como 1.940 apartamentos en 50 bloques de cinco pisos cada uno. Otra reubicación se realizará cerca a Altos de Santa Elena, en la comuna 18, a cargo de Comfenalco con 200 unidades habitacionales.



El gerente Saa dijo que las obras, sobre todo las de El Pondaje y Torres de la Paz, no tomarían más de seis meses en levantarlas, porque se utilizarían materiales que permiten terminar la edificación en menor tiempo.



En mayo se espera que la Cvc complete el reforzamiento de 6,5 kilómetros en la zona de Navarro y en 400 metros del Canal Sur que desemboca en el río Cauca.

'En 2018 debe haberse reforzado el 50 por ciento del dique'

De los 26,1 kilómetros para reforzar en todo el jarillón del río Cauca, el Fondo Adaptación, del Gobierno Nacional sostiene que este año quedarían ocho kilómetros reforzados. En el 2018, se espera dejar listos 13 kilómetros más de reforzamiento, es decir, se completa el 50 por ciento del dique.



Por ello, el presidente Juan Manuel Santos insistió en que este año se terminará con un 30,6 por ciento de la intervención y el año entrante con la mitad de todo el trayecto.



Al respecto, el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa, dijo que 1,1 kilómetros de intervención con obras corresponde al Parque Lineal de la Cvc en el sitio que anteriormente era el asentamiento Villa Mosca y que está liberado. También se intervendrá la zona del antiguo vertedero de basuras en el corregimiento Navarro y 1,4 kilómetros más en la zona que estuvo ocupada por 922 familias en el asentamiento Brisas de un Nuevo Amanecer.

Así mismo, después de la emergencia de este año, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, dijo que el Plan Jarillón se ha venido revisando con la Alcaldía de Cali. “Si es necesario ajustarlo, se hará de acuerdo con las prioridades que se determinen”.

Añadió que “el Gobierno, a través del Fondo Adaptación, tiene listos los recursos para que en caso de que se requiera se transfieran a Alcaldía de Cali, con el fin de que los entregue a los cerca de 1.000 damnificados de este 2017 en forma de subsidio de vivienda”.



No obstante, familias de La Playita y Puerto Nuevo, así como de Brisas del Cauca mantienen dudas, por la reubicación o el reasentamiento.



“A un apartamento no podemos llevar nuestros animales, los que nos han dado el sustento, además, el dinero de la Alcaldía no compensa realmente todo lo que teníamos”, dicen quienes han dejado el dique.



CALI​