Hoy se haría desalojo en sector de Brisas del Cauca

Nueve familias serán desalojadas entre hoy y mañana del sector de Brisas del Cauca, en el denominado jarillón del río Cauca, en el oriente de Cali.

En la zona hay 1.005 familias censadas y con ellas se adelanta un proceso de reasentamiento ante el riesgo de un colapso del dique o jarillón que previene a Cali de inundaciones. En 16 kilómetros al paso del Cauca por Cali son unas 8.000 familias asentadas entre el río y el dique.

Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, iniciativa que articula a diferentes entidades para la recuperación del jarillón, dijo que el proceso está previsto tras no llegar a acuerdos con la comunidad, con quienes se agotó el debido proceso.



Agregó que “desde el Plan Jarillón se presentaron ante los juzgados 278 expedientes de familias que no aceptaron compensación y serán estos quienes decidan el proceder de las autoridades para la restitución del bien público. Tenemos a esas familias que no han aceptado las compensaciones o que no tienen derecho a ellas. Después de ese proceso de concertación y de revisar cada expediente, se le entrega esa información a la Secretaría de Seguridad y justicia para que a través de la inspección de Policía se haga el proceso de restitución”.

Cientos de personas han protestado# por los desalojos que se vienen realizando en el Jarillón del río Cauca Foto: Juan Pablo Rueda

Agregó que esas familias están asentadas sobre terrenos del Municipio y se debe proceder a la restitución del bien de uso público.



En el proceso con las nueve familias estas fueron notificados por el inspector de Policía.



“Este proceso en Brisas del Cauca lo iniciamos en junio del 2016, desde ese momento empezamos a socializar el decreto de compensaciones económica y empezamos a trabajar con ellos el proceso de reasentamiento”, explicó Saa.



María Yaisuri Mosquera, del consejo comunitario de Brisas del Cauca, dijo que “la comunidad esta dispuesta a defender la vivienda. Acá no nos oponemos a la reubicación, solos queremos que sea digna”.



Y agrego que se trata de comunidad negra y por lo tanto se debía realizar una consulta prev ia y un consejo comunitario, paso que no se ha surtido.



