Jamundí no se sumó a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

24 de enero 2018 , 07:35 a.m.

Pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para lograr una solución concertada frente a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en Jamundí no se logró ningún acuerdo.

“En Jamundí, infortunadamente, a pesar de que realizamos tres jornadas de reuniones, la respuesta es que no había interés. En consecuencia, frente a ese hecho, digamos que el programa de sustitución ya hizo lo que tenía que hacer y ya esta posibilidad de los acuerdos está cerrada”, dijo Eduardo Diaz, director Nacional de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.



El funcionario insistió en que desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el Gobierno Nacional nunca renunció a la erradicación forzada de estos cultivos.



“El Acuerdo de Paz es muy claro, y donde no haya acuerdo para la sustitución voluntaria, éste no procede y procede la erradicación forzosa”, aclaró Díaz.



“Se trata de lograr que podamos mantener la seguridad de los habitantes de la zona alta de Jamundí y, por supuesto, con el Ejército erradicar cultivos y lograr la seguridad y la tranquilidad para los campesinos en Jamundí", dijo la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Las acciones por parte de la Fuerza Pública se mantendrán fortalecidas en la zona rural del municipio.



“Vamos a quitarle todo ese espacio que tiene el narcotráfico, vamos a llegar hasta los sitios donde están los cultivos, donde están los laboratorios para el procesamiento de la pasta de base de coca y para el clorhidrato de cocaína y este espacio lo vamos a ganar con todos los programas de la gobernación del Valle y la Alcaldía y con la intervención de Ejército y Policía”, dijo el comandante de la Tercera Brigada, coronel Pablo José Blanco.



En el departamento El Dovio, Bolívar y Dagua sí se acogieron al programa de sustitución voluntario de cultivos.