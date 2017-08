Jacqueline Vidal, 14 años al frente del legado de Enrique Buenaventura

A Jacqueline Vidal, nacida en Marsella (Francia), el amor le llegó del otro lado del mar, a los 22 años.

Eran los años 60 cuando conoció al dramaturgo caleño Enrique Buenaventura, invitado por el Teatro de las Naciones, de París, a presentar dos de sus obras teatrales.



De eso hace casi 60 años y en ese entonces Buenaventura, poeta, pintor, narrador, escritor y dramaturgo, a sus 35 años, ya era reconocido en Colombia y el exterior por su trabajo en el teatro y como fundador del TEC, que en sus inicios se identificaba como el Teatro Escuela de Cali, sigla que tiempo después se transformó en el Teatro Experimental de Cali.



En ese importante festival, Buenaventura fue acreedor de una beca de un año para vivir la experiencia del teatro en todo Europa. Entre risas, Jacqueline dice que “los europeos se lo querían robar”.



Sin embargo, en medio de su experiencia recibió una carta desde Colombia. Le decían que debía volver a Cali pues en caso de no hacerlo el TEC cerraría sus puertas.



Regresó al país y eso sí, le prometió a Jacqueline que su nueva vida sería en Colombia. “Me acuerdo que él me dijo: me voy y te mando el pasaje. !Todavía me debe el pasaje de regreso”, termina de decir entre risas.

Tras la muerte del maestro, el 31 de diciembre de 2003, Jacqueline asumió el manejo del legado histórico, literario y lleno de arte que dejó Buenaventura.



Su cuerpo menudo esconde una vitalidad que en estos 15 años le ha permitido mantener vivo el TEC, una labor en la que tiene todo el apoyo de un equipo de amantes del teatro y del legado del maestro que le dio reconocimiento internacional a Cali y su teatro.



Todos hacen parte de la familia Buenaventura, la familia TEC.



Como parte de esta labor, el TEC creó el Centro de Investigación Teatral Enrique Buenaventura (Citeb), en el que todos trabajan para conservar su producción artística y literaria.



Reconocen que a veces resulta difícil entender sus manuscritos. Es una colección de más de 3.000 títulos, en la que trabajan a diario como fuente de creación y desarrollo de nuevos productos teatrales para el TEC.



También es la base para la publicación de un libro con la obra que el maestro dejó a Cali y el mundo.



Finalmente, la mujer del teatro ‘buenaventuresco’ sigue viviendo por medio de su pasión, amor que llevará consigo toda su vida.



Asegura que su esposo no la ha abandonado pues aunque no está físicamente, su presencia sigue siendo fuerte para ella y el equipo TEC y seguirá siendo así mientras su legado continúe.





María José Gonzáles Orózco

Para EL TIEMPO

CALI