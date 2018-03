Investigan funcionario de la Fiscalía por lío en estación de Policía

Un notificador de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación se vio comprometido en un lío tras portarse agresivo con la Policía en la madrugada de este miércoles.

El hecho inició siendo cerca de las 2:00 de la mañana en la avenida 4N con calle 52, donde funcionarios de la Secretaría de Movilidad fueron llamados para atender el caso de un choque entre dos vehículos.



Uno de los involucrados era el notificador activo de la Fiscalía quien se negó a realizarse una prueba de alcoholemia, posteriormente un agente de tránsito le hizo un comparendo el cual rompió y posteriormente huyó del sitio.



Ante esta reacción, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad, pidieron apoyo de la Policía Metropolitana quienes requirieron al hombre para aplicarle un comparendo según el Código Nacional de Policía en la estación de La Flora.



El general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, dijo que el hombre se comportó de manera agresiva con los uniformados.



"Este ciudadano, de manera grosera y altanera, rompe el comparendo, a lo que se le vuelve a hacer otro y se le aplica una sanción del Código de Policía por ataque a funcionario público (...) se le elaboró un oficio a la Fiscalía para que tomen las medidas correspondientes por las acciones que tuvo este funcionario público", dijo el General Casas.

Durante este procedimiento el hombre increpó a los oficiales quienes lo intentaban controlar para evitar una agresión contra los funcionarios de la Secretaría de Movilidad.



El hecho quedó registrado en un video que circula por las redes sociales, donde se muestra al funcionario insultando a los uniformados y destruyendo un comparendo.



Según William Bermúdez, supervisor de agentes de tránsito, a esta persona le fue suspendida la licencia de tránsito por negarse a la prueba de alcoholemia.



"No se puede precisar si el hombre iba en estado de alicoramiento, pero al negarse a esta no prueba se ve sometido a una sanción de la cancelación de la licencia y una multa que supera los 13 millones de pesos", dijo Bermúdez.



El funcionario, quien no se encontraba en horario laboral debe afrontar una investigación disciplinaria.



CALI