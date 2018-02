Investigan atentado contra director de Gestión Jurídica de Cali

Antes del puente sobre el río Bolo, en la vía que de Cali conduce a Palmira, fue baleado el vehículo en que se movilizaba Nayib Yaber Enciso, director del Departamento de Gestión Jurídica

El caso ocurrió anoche, cuando el funcionario se dirigía a su residencia ubicada en Palmira, antes del peaje de Estambul.



De acuerdo con lo narrado por el funcionario, iba tranquilo en su carro oficial, no se percató de nada sospechoso porque la vía es muy oscura. No vio ninguna moto, vehículo o persona sospechosa.



De un momento a otro perdió el control de su vehículo, se salió de la vía y no se dio cuenta de que eran disparos. Así que echó reversa y se devolvió hacia Cali donde el personal de la Policía del CAI lo auxilió.



Le impactaron el parabrisas, la ventanilla delantera izquierda y la ventana delantera derecha y una llanta.



El caso es materia de investigación, el funcionario dijo que no había recibido amenazas y que su auto no es blindado de acuerdo al estudio de seguridad que le adelantaron.