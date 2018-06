Hablan investigados en Buenaventura por doble pago en obras de puente

La Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra algunos funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías), contratistas y una aseguradora por presunto detrimento patrimonial en una obra de Buenaventura.

Este es el caso por el pago dos veces en la construcción del puente El Piñal, una obra que inicialmente se presupuestó en 7.792 millones de pesos, la cual, no debía demorarse en 12 meses, pero terminó haciéndose en siete años, con dudas sobre una inversión que alcanzó los 8.338 millones de pesos en el 2007.



Al igual que en abril pasado, cuando la Gerencia Departamental Colegiada del Valle también hizo cuestionamientos a esta obra, los involucrados en estos señalamientos respondieron a la Contraloría que no es cierto el presunto detrimento patrimonial y que los dineros invertidos sí están justificados con sus respectivos soportes. Ante la Gerencia Departamental Colegiada del Valle, los investigados apelaron.



Los investigados preparan una nueva defensa por esta investigación de la Contraloría.



El puente de El Piñal, de 194 metros con doble carril para los vehículos, tuvo que ser contratado en el 2013 por el Gobierno Nacional para inaugurarlo, finalmente, en el 2015. Ese nuevo contrato ascendió a 10.285 millones de pesos con una interventoría de 1.028 millones.



Por estos trabajos de hace 11 años, la Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal por estos dineros que, de acuerdo con el ente de control, en una obra que no habría sido sustentada. La Contraloría anota que, una de las anomalías fue el anticipo de 2.386 millones que no aparecen amortizados por el consorcio contratado.



Pero, además, se investiga otro pago por 3.539 millones de pesos por avance de los trabajos que no se llevaron a cabo. “Como si lo anterior fuera poco, se solicitó y tramitó ante el Invías el pago de 3.599 millones adicionales, como parte de obra ejecutada, sin que la misma se hubiera llevado a cabo, generando un detrimento por una suma superior a los 5.925 millones”, dice la Contraloría.



Este ente también cuestiona: “El acta de recibo parcial de obra número 10, sin embargo, fue avalada después de un acuerdo irregular por la interventoría y funcionarios de Invías, donde se reconoció un pago adicional de más de 3.539 millones, por una parte de la obra que nunca se realizó”.



Esta investigación se suma a los cuestionamientos en contrataciones contra el alcalde actual de Buenaventura, Jorge Eliécer Arboleda, a quien el Juzgado Sexto de Control de Garantías ordenó, de nuevo, medida de aseguramiento por la investigación relacionada con la presunta malversación de 5.000 millones de pesos que debían ser invertidos en el hospital Luis Ablanque de la Plata.



A su vez, el exalcalde Bartolo Valencia, investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través del Sistema General de Participaciones. volvió a ser detenido. Su captura se produjo el pasado 6 de junio por la investigaciones sobre la contratación para cupos escolares durante su gestión en la Alcaldía de Buenaventura.



CALI